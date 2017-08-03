Aydın polisinden telefon dolandırıcılarına suçüstü

Olay, dün Aydın Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eşref K. ve Hakan T. telefon ettiği Hidayet Y. (52) isimli vatandaşa kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, Efeler’de bulunan bir bankadan para çekmesini istedi. Hidayet Y.’nin dolandırılacağını anlayan yakınları durumu polise bildirdi. Trafik ekipleri, Hidayet Y.’yi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan banka önünde para çekmesine izin vermeden durdurdu. Şahsın ifadesi üzerine çalışma yürüten emniyet ekipleri, operasyon düzenlemek için harekete geçti.

Hidayet Y., operasyon kapsamında dolandırıcılar Eşref K. ve Hakan T. ile irtibata geçerek paraları vermek üzere Tepecik Mahallesi’nde bulunan evine çağırdı. Eve paraları almak üzere gelen zanlılar Eşref K. ve Hakan T. polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından bugün Aydın Adliyesine sevk edildi. Öte yandan Eşref K.’nın daha önceden dolandırıcılık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.