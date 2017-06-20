Aydın Doğan’ın garsonu Ahmet Hakan ile CHP Genel Başkan Yardımcısına bir birine girdi!

Kaleme aldığı pek çok yazı ile milli irade tarafından tepkili karşılanan Aydın Doğan’ın en önemli tetikçilerinden ve garsonu Ahmet Hakan bugünkü köşesinde ‘yol arkadaşları’na yüklendi.

7 Haziran’da PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ‘Cici çocuk’ gibi lanse etmeye çalışan garson Ahmet kendisine ait bu imajdan da sıyrılmak için son dönemlerde yazı dilini tamamıyla değiştirme çabasına girdi. Ancak bu girişim millet nezdinde pek karşılık bulmuş değil.

Hal böyleyken CHP’nin ‘Saldırgan’ milletvekili olarak tanınan ve Genel Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Aykut Erdoğdu twitter üzerinden saçma bir iddiada bulundu.

Erdoğdu işkembesinden aldığı bilgiye göre “Erdoğan Aydın Doğan’ı çağırıp adalet yürüyüşünü vermemelerini emretti” iddiasında bulundu. Patronunun aşağılandığını düşünen Ahmet Hakan derhal devreye girerek bu iddiaya sert bir şekilde karşı çıktı.

Erdoğdu’ya yüklenen Ahmet Hakan şu ifadeleri kullandı:

Aydın Doğan’a sordum.

Dedim ki:

“Doğru mu bu?”

Aydın Doğan’ın söyledikleri şunlar:

- Tabii ki doğru değil.

- Tabii ki yalan ve iftira...

- Hem bana iftira hem Cumhurbaşkanı’na iftira...

- Üstelik “emretti” gibi yakışıksız ifadelerle yalan söylüyor, iftira atıyor.

- Bütün medya oradaydı... Medya sahipleri ve yöneticileri... İstisnasız hepsi oradaydı. Fakat hepsini bırakmış, sadece benimle uğraşıyor. Anlamak mümkün değil.