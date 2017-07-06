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D&R'ye rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama (D&R) AŞ hakkında soruşturma açtı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 16:03
D&R'ye rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul,  D&R AŞ'nin yaptığı sözleşmelerle piyasaya yeni girecek teşebbüsleri engellemek ve  rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle hakim durumunu kötüye  kullandığı iddiasıyla yapılan başvuru üzerine yürüttüğü ön araştırmayı karara  bağladı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul,  bulguları ciddi ve yeterli bularak ilgili kanunun ihlal edilip edilmediğinin  tespitine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 16:03
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