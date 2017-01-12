Aydın Doğan suçüstü yakalandı… Akıllara durgunluk veren alışveriş!

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Takvim Gazetesi’nin iddiasına göre Aydın Doğan ve medyası, FETÖ suçlamalarına tepki gösterdi! "Bizim bu örgütle bağımız yok" denildi. Ancak ortaya çıkan belgeler ve ifadeler Doğan Holding ile cemaat arasındaki alışverişi gözler önüne serdi.

Teröristbaşı Gülen'in yanına kaçan Ekrem Dumanlı'nın avukatı, akıllara durgunluk veren alışverişi deşifre etti.

Buna göre kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın avukatı Hasan Günaydın, tutuklanıp hapse gönderildi.

Günaydın, Doğan Holding'in FETÖ ile irtibatı üzerine yürütülen soruşturmada ifade verdi.

2012 yılında Doğan Holding'in o dönemki CEO'su Yahya Özdiyen ve Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel'in ofislerini ziyaret ettiğini söyledi. Doğan Holding ve Zaman Gazetesi arasında yaşanan bir satışa ilişkin de bilgiler verdi.

Günaydın, "Doğan Holding, 2012'de İstanbul Hadımköy'deki 68 dönümlük araziyi Zaman Gazetesi'ne satmaya karar verdi. Gerçek değeri 100 milyon TL olan arazi, 50 milyona Feza Grubu'na geçti.

Yani arazi yarı fiyatına gitti" dedi. Bu arada Doğan Holding'in Ankara Temsilcisi Barbaros Muradoğlu geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Eski CEO Yahya Özdiyen ve Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel ise gözaltına alındı.

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Günaydın'ın ifadesinde belirttiği satış 19 Ekim 2012'de gerçekleşti. 17/25 Aralık sonrası mal kaçırma telaşına düşen Feza Gazetecilik, aynı araziyi Cihan Medya'ya kağıt üzerinde 31 Ocak 2015'te 72 milyona sattı. Arazi şu anda ise Hazine'nin kontrolünde.