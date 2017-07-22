Aydın alevlere teslim oldu

Yangın, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’nde bulunan arazide çıktı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve bölgede alkol aldığı belirtilen bir grubun attığı ateşten çıktığı iddia edilen yangın, havanın rüzgarlı olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Kemer Mahallesi’nden Tralles Antik Kenti’ne ulaşan yangını söndürmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Müdürülüğü’ne bağlı söndürme ekipleri de müdahale etti. Hızla büyüyen yangını söndürmekte ekiplerin yetersiz kaldığını gören ve bölgede ikamet eden küçük çocuklar da yangını söndürmek için evlerinden yangın mahalline damacanalarla su taşıyıp alevleri söndürmeye çalıştılar. Şehrin hemen dibinde meydana gelen yangında büyüklerin evlerinden bile çıkmadan yangını seyredip çocukların ise canla başla yangın söndürmeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

Yangında yaklaşık 100 dönüm arazi ve arazideki çok sayıda asırlık zeytin ağaçları göz göre göre yandı. Güvenlik güçleri yangınla ilgili soruşturma başlatırken, söndürme ekipleri kontrol altına alınan yangın mahallinde soğutma çalışmalarına devam ediyor.