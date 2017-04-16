Aydemir oyunu Karayazı’da kullandı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Cenabı Hakk referandumu ülkemiz için mübarek kılsın’ dedi.

Aydemir oyunu Karayazı’da kullandı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 15:58

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Anayasa Değişikliği Referandumu için oyunu Karayazı’nın Bayraktar Beldesinde kullandı. ‘Mertliğin zirve ilçesi Karayazı’nın Bayraktar mahallesinde oyumuzu kullandık. Cenab-ı Hakk, mübarek kılsın.’ diyen Milletvekili Aydemir, Oy kullanma işlemi sonrasında belde sakinlerinin konuğu oldu. Bayraktar sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Milletvekili Aydemir, daha sonra Karayazı ilçesine geçerek oy kullanma merkezlerini ziyaret etti.

 
EtiketlerAK PartiErzurumKarayazı
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