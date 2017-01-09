Ay'daki ilk koloni ne zaman kurulacak?

New Space adlı bilim dergisinde yayınlanan bazı makaleler aracılığıyla, 2022 yılında 10 milyar dolar maliyetle (ki bu ABD’nin bir uçak gemisinin maliyetinden daha az) Ay’da bir koloni kurmanın mümkün olduğu açıklandı.

NASA astrobiyolojisti Chris McKay, Popular Science’ta yayınlanan makalesinde sürücüsüz araçlar ve atık geri dönüşüm tuvaletleri gibi bugünün teknolojilerinin uzayda inanılmaz derecede faydalı olacağını ve bunların bir ay üssü yapmanın maliyetini aşağı çekerek bunu yapılması daha mümkün hale getireceğini ifade etti. Üstelik üç boyutlu olarak basılmış binaların ve materyallerin kullanımı, SpaceX roketlerini kullanan uzay feribotu ve Bigelow Aerospace’in şişirilebilir yaşam alanlarında yapılan modifikasyonlar gibi çeşitli teknolojilerin birleşimi, süreci daha modern hale getirecek ve süreç, hükümetin bir sonuca varamayan ve pahalı programlarından daha verimli olacak. Ancak yine de tüm bunlar, spekülatif teoriler.

NASA’daki bilim insanlarına göre, derin uzay keşfi için ay, harika bir başlangıç noktası. Bu nedenle Ay’daki bir koloni, Mars’taki keşifler için daha iyi bir fırsat sunabilir. İşte Ay’da bir koloni kurulmak istemesinin nedeni bu. NASA’nın bunu yapmak için önündeki tek engel, kısıtlı bütçesi.

Chris McKay, New Space Journal dergisinde yayınlanan bir makalesinde, ayın kuzey kutup kraterlerinin dış kenarında bir istasyonun nasıl inşa edilebileceğine değiniyor. Bu bölge, tüm yıl boyunca güneş ışığı alıyor ve bu da güneş enerjisiyle çalışan ekipmanlar için gerekli enerjinin sağlanabileceği anlamına geliyor. Böyle bir bölge, değerli taşlar için kazı yapabilecek, su toplayabilecek, oksijen ve yaşam desteği için kullanılabilecek, hatta roket yakıtı üretebilecek otonom robotlara güç sağlamak için de yarar sağlayacaktır.

(Webtekno)