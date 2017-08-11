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Ayda 15 bin lira maaşla iş imkanı

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ayda 15 bin liraya çalışacak vinç operatörü bulamadıklarını söyleyerek, çocuklarını bu iş koluna yönlendirmeleri için ailelere çağrı yaptı.

11 Ağustos 2017 Cuma 13:18
Ayda 15 bin lira maaşla iş imkanı

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, harita mühendislerinin 2 bin 500, 3 bin lira bandında maaşla çalışırken dozer operatörlerinin 4 bin 500 lira, vinç operatörlerinin ise 10-15 bin lira arasında maaşla çalıştığını belirtti.

"TEHLİKELİ SINIFTA AMA OLDUKÇA GÜVENLİ"

Vinç operatörlüğünün diğer sektörlerle aynı çalışma şartlarına sahip olduğunu hatta operatör bulunamadığı için daha toleranslı davranıldığını dile getiren Mustafa Karslıoğlu, tehlikeli sınıfta bir iş olmasına rağmen teknoloji ve eğitim sayesinde oldukça güvenli olduğunu ifade etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın vinç operatörlüğüne yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlediğine değinen Karslıoğlu şöyle devam etti:

“Bunu açığı kapatmak ve sorunu çözmek için ailelere eğitim vermemiz gerekiyor. İl il geziyoruz, aileleri buna yönlendirmeye çalışıyoruz. Umarım aileler sesimizi duyar ve çocuklarını bu tür mesleklere yönlendirirler. Teknoloji çok gelişti. Sadece bu işi severek yapmaları gerekiyor. Yürürken başınıza gelecek kazalardan daha az tehlike içeriyor bu iş. Makine zaten olası tehlikeleri absorbe ediyor. En ufak tehlikede kilitliyor. Eğitimi de çok basit. Mesleki yeterlilik kurumuna has firmalardan eğitimini alıyorlar 3.5 ay boyunca ve mesleğe küçük yaşta başlamak gerekiyor. Ailelerin çocuklarına yön vermesi gerekiyor.”

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 13:18
  1. Vinç operatörü
  2. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği
  3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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