Ayda 1000 TL’ye Fiat Egea

55 bin 400 liradan başlayan fiyatlar ile müşterilerin beğenisine sunulan Fiat Egea Ailesi’nde, 20 bin lira peşinat ve ayda 1000 lira taksit sunulurken, dileyen müşteriler Egea modelleri için 0 faizli, 20 bin TL tutarında, 15 ay vadeli kredi imkânından faydalanabiliyor. Kampanya dahilinde yüzde 0.90 faizli 30 bin TL’ye kadar 30 aya varan vadeli kredi seçeneği de bulunuyor. Kredi kampanyasına ek olarak benzinli motor ve tam otomatik şanzımanla donatılan Fiat Egea Sedan modelinde 4 bin 900 TL’ye varan indirim uygulanıyor. Linea, Panda, Punto ve 500 Ailesi modellerinden birine sahip olmak isteyenler için de yüzde 1.09 sabit faizli kredi fırsatı sunuluyor. Linea modelini tercih etmek isteyen müşteriler de, 19 bin 900 TL peşinat ve ayda 850 TL taksitli uygun ödeme koşulundan faydalanabiliyor.