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Ayasofya'daki ezan Yunanistan'ı çıldırttı! Türkiye'yi şikayet ettiler: Bu bir meydan okuma!

Ayasofya'da Kadir Gecesi Özel Programı düzenlenmesi ve sabah ezanı okunmasına Yunanistan tepki gösterdi.

22 Haziran 2017 Perşembe 22:24
Ayasofya'daki ezan Yunanistan'ı çıldırttı! Türkiye'yi şikayet ettiler: Bu bir meydan okuma!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bunun 'kabul edilemez bir provokasyon' olduğu belirtilerek "Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı'nın da mevcudiyetinde Kuran okunması, ibadet yapılması ve bunun televizyonda yayınlanmasını kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE'Yİ UNESCO'YA ŞİKAYET ETTİLER

Açıklamada, "Ayasofya'nın UNESCO'nın Kültür Mirası listesinde yer alan bir kültür varlığı olduğu, bu mekanı camiye çevirme girişimlerinin uluslararası toplumu rencide ettiği" belirtildi.

"BİR MEYDAN OKUMA SÖZ KONUSU"

Mesajda ayrıca, "Dünyadaki bütün Hristiyanların dini duygularına ve bu kültürel mirası yüceltenlere yönelik açık, kabul edilemez bir meydan okuma söz konusu. Böyle bir dönemde dinlerarası diyaloğun zayıflatılmak yerine teşvik edilmesi gerekir" dendi.

TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'yi modern, demokratik bir ülke olduğunu gösterir şekilde davranmaya, Ayasofya'nın ekümenik karakterini korumaya ve bu evrensel yapının gelenekselliğine saygı duymaya çağırıyoruz" dedi.

Bakanlık, uluslararası toplumu Türkiye'ye tepki göstermeye çağırdı.

DİYANET İŞLERİ TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI

Ayasofya'da dün gece Kadir Gecesi Özel Programı düzenlenmişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de katıldığı etkinliğin ardından bu sabah saatlerinde de sabah ezanı okundu.

​Program TRT Diyanet'ten canlı yayınlanırken, Ayasofya'dan okunan sabah ezanı da Diyanet'in Twitter hesabından paylaşıldı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 22:24
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  4. Diyanet
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