Ayasofya'daki ezan Yunanistan'ın ardından onları da rahatsız etti!

Ayasofya'da Kadir Gecesi Özel Programı düzenlenmesi ve sabah ezanı okunması UNESCO’yu rahatsız etti.

Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) Genel Direktör Yardımcısı Francesco Bandarin’le bir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Amanatidis, UNESCO’dan destek istemişti.

UNESCO, AYASOFYA'DA OKUNAN EZANDAN RAHATSIZ

Amanatıdıs’le ortak basın toplantısı düzenleyen Bandarin de UNESCO’nun pozisyonunun kesin olduğunu ve bunu daha da kesinleştireceklerini söyledi.

Ayasofya’nın UNESCO Dünya Mirası listesinde olduğunun altını çizen Bandarin, “Bu ilk kez olmuyor, Türk hükümetine Ayasofya’nın dünya mirası olarak kalması gerektiğini daha önce de söyledik, bunu tekrarlayacağız” dedi.

TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'yi modern, demokratik bir ülke olduğunu gösterir şekilde davranmaya, Ayasofya'nın ekümenik karakterini korumaya ve bu evrensel yapının gelenekselliğine saygı duymaya çağırıyoruz" demişti.

Bakanlık, uluslararası toplumu Türkiye'ye tepki göstermeye çağırmıştı.

DİYANET İŞLERİ TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI

Ayasofya'da dün gece Kadir Gecesi Özel Programı düzenlenmişti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de katıldığı etkinliğin ardından da sabah ezanı okunmuştu.