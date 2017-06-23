Ayasofya'da Kur'an okunması ABD'yi rahatsız etmiş!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, vatan hainliğinden 25 yıl ceza alan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili, "Türk hükümeti yetkililerinin kendileri gibi düşünmeyen kişileri hedef alma eğiliminden büyük endişe duyuyoruz" dedi.

VATAN HAİNLİĞİNİ MUHALEFET ZANNEDİYORLAR



Nauert başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili bir soruya Nauert, "Hapse atılan muhalif politikacı ile ilgili hala bilgi toplamaya çalışıyoruz, dolaysı ile bu konuda söyleyecek çek yeni bir şey yok. Ancak gördüklerimiz, Türk hükümeti yetkililerinin giderek artan bir biçimde, bazı hükümet üyelerinin düşündüklerinden farklı düşünen kişileri hedef almasından büyük endişe duyuyoruz. Bu Türk hükümeti ile konuştuğumuz bir konu" şeklinde cevap verdi.



"AYASOFYA'NIN KARMAŞIK TARİHİNE SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTİYORUZ"



Nauert, tarihi Ayasofya Müzesi'nde Kadir Gecesi Özel Programı düzenlenmesi ve sabah ezanı okunması ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta da, Ayasofya'nın karmaşık tarihine saygı duyacak bir biçimde korunmasını istediklerini söyledi. Sözcü Nauert, bir gazetecinin "Türkiye Cumhurbaşkanı, İstanbul'daki Ayasofya Kilisesini camiye çevirmek istiyor. Dün kilisede Müslüman dualar düzenledi ve bazı hükümet yetkilileri de katıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın bu konudaki pozisyonu nedir" sorusuna verdiği yanıtta "Ayasofya olağanüstü bir önem taşıyor bunu anlıyoruz ve buna saygı duyuyoruz. Dolayısıyla Türk Hükümeti'nin, Ayasofya'nın karmaşık tarihine saygı duyacak bir şekilde korumasını istiyoruz" dedi.



Nauert, "Peki bu, cami haline getirme fikrine karşı olduğunuz anlamına mı geliyor?" sorusunu da "Hiç öyle bir şey söylemiyorum. Bu karmaşık bir tarih ve öteki inançlar, birçok inanç içinde büyük önem taşıyor. Dolayısıyla sadece Türk Hükümetini bunu yapmak, korumak için teşvik ediyoruz" diye yanıtladı.