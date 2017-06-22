Ayasofya’da ezan okundu içimizdeki Bizanslılar çıldırdı!

Gayrı milli yayınları ile büyük tepki toplayan, Yalçın Küçük ve Doğu Perinçek gibi isimlerin öğrencisi sobacıoğlu Soner’in internet sitesi odatv bir skandala daha imza attı.

Boş odatv, önceki gün Kadir Gecesi münasebetiyle Ayasofya Camisi’nde okunan ezandan rahatsız oldu.

Malum site haberi ‘Geçen yıl kriz çıkarmıştı’ üst başlığının altında ‘Ayasofya’da yine ezan okundu’ vurgusu ile duyuruyor.

Haberin detaylarında ise şu ifadeler dikkatlerden kaçmıyor: Ayasofya’da geçen yıl da ezan okunmuş, bu durum Yunanistan’la kriz yaşanmasına neden olmuştu. Fener Patriğinin 25. yıldönümü etkinliklerine katılmak için İstanbul'a gelecek olan Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Ayasofya'da ezan okunmasını protesto ederek İstanbul ziyaretini iptal etmişti.

Odatv’nin bu haberine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. #icimizdekibizansodatv hastagi ile başlatılan sosyal medya kampanyasında yüzlerce mesaj atıldı.