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Ayasofya’da ezan okundu içimizdeki Bizanslılar çıldırdı!

Gayrı milli yayın içeriği ile bilinen ve toplumun çok büyük bir kesimi tarafından kabul görmeyen sobacıoğlu Soner’in odatv’si yine gerçek yüzünü gizleyemedi. Önceki gece mübarek Kadir Gecesi nedeniyle Ayasofya’da okunan ezan odatv’yi hayli yoğun bir şekilde rahatsız etti.

22 Haziran 2017 Perşembe 10:05
Ayasofya’da ezan okundu içimizdeki Bizanslılar çıldırdı!

Gayrı milli yayınları ile büyük tepki toplayan, Yalçın Küçük ve Doğu Perinçek gibi isimlerin öğrencisi sobacıoğlu Soner’in internet sitesi odatv bir skandala daha imza attı.

Boş odatv, önceki gün Kadir Gecesi münasebetiyle Ayasofya Camisi’nde okunan ezandan rahatsız oldu.

Malum site haberi ‘Geçen yıl kriz çıkarmıştı’ üst başlığının altında ‘Ayasofya’da yine ezan okundu’ vurgusu ile duyuruyor.

Haberin detaylarında ise şu ifadeler dikkatlerden kaçmıyor: Ayasofya’da geçen yıl da ezan okunmuş, bu durum Yunanistan’la kriz yaşanmasına neden olmuştu. Fener Patriğinin 25. yıldönümü etkinliklerine katılmak için İstanbul'a gelecek olan Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Ayasofya'da ezan okunmasını protesto ederek İstanbul ziyaretini iptal etmişti.

 

 

Odatv’nin bu haberine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. #icimizdekibizansodatv hastagi ile başlatılan sosyal medya kampanyasında yüzlerce mesaj atıldı.

 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 10:05
  1. oda tv
  • TcTc52 dk önce
    Allah sizin gibileri sizlerle beraber helak eylesin inşallah tez vakitte. Amin
  • meraklımeraklı57 dk önce
    Sobacıoğlu ile ne demek istediğiniz, anlamadım. Sobacıoğlu adamın lakabı mı, yoksa başka bir manası mı var? Açıklık getirir misiniz lütfen? Teşekkürler.
  • SözügüzelSözügüzel1 sa önce
    İçimizdeki kefere küffar olmasa dışarıdaki kefere küffar bize birşey yapamaz
  • isuzgenisuzgen1 sa önce
    zaten yunan gavuru tohumu oldukları zannediliyor
  • EnverEnver1 sa önce
    Bu ülke topraklarında ezana, Kurana, İslami değerleri duyunca kuduranlar rahat edeceği yere gitsin.Binlerce ŞEHİT onlar yaşasın diye canını gözünü kırpmadan canını feda etmedi.Bu tipler ya mason,ya da sömürgecilerin uzantısından başka bir şey olamaz.Yok yunan dışişleri bakanı gelmemiş varsın gelmesin zaten onların talepleri red edilmeli her gelişleri bir fitne,kaos içindir.
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Demekki ezan bunlara batiyor..seytana battigi gibi..zaten seytan ve izindekilerden baskasi rahatsiz olnaz..rahatsiz olan da gider kendine kilise cani calan ,ya da buda heykeli olan bir devlet arar..
  • Aciz KulAciz Kul1 sa önce
    Ya Rab mineralerden ezanımızı,kalelerimizin burçlarından bayrağımızı,göğsümüzde ki imanımızı alma,bizleri Zatına gerçek manada "kul",Habib-i Zişan efendimize "ümmet",vatanımıza da hayırlı bir evlat eyle.Amin.
  • cemaleddincemaleddin1 sa önce
    Zamanin kalinti ittihaccilarindan bu inasan bozunzulari neden her imkana sahipler?
  • AtaAta1 sa önce
    Rabbin isteseydi, yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı. O halde sen mi insanları inanmaları için zorlayacaksın?” (Yunus suresi 99)  ,, bir çok insan için de keza yasal statüsü de öyle , Müze .. Heryer cami , Hristiyanların binlerce yıllık mabedi feth olundu diye satın alınmış parası verilmiş camiye dönüştürülmüŞ bence keşke yapılmasaydı vicdanıma ters hiç olmassaBu hali ile müze olarak kalması bence daha doğru .. Karşısında Sultan Ahmet CAmi var ayrıca gidin bklm 365 gün baz alındığında doluluk oranı ne...
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