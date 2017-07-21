Ayasofya için 520 kilometre pedal çevirecekler

Ayasofya’daki sergiyi duyurmak için 5 günde 520 kilometre kat etmesi beklenen ekip, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ve Belediye Başkan Yardımcısı Necati Tosun tarafından karşılandı. Milli İrade Meydanı’nda bisikletçilerle tek tek ilgilenen Osman Sargın, "Medeniyetler başkenti İznik’e hoş geldiniz. Bu organizasyonu yapan kurumlara ve yetkililere çok teşekkür ediyorum. İlk olarak İznik Ayasofya Camii’ne gelmeniz bizleri onurlandırmıştır. Ayasofya tarihi acıdan önemli bir geçmişe sahiptir. M.S. 787 yılında 7. ekümenik konsül burada toplanmış ve Hıristiyanlık açısından önemli dini kararlar alınmıştır.1331 yılında ise Orhan Gazi’nin İznik’i fethinden sonra burası camiye çevrilmiştir.Kanuni döneminde Mimar Sinan tarafından yapılan değişikliklerle önüne minare eklenmiş ve duvarları nakışlarla bezenmiştir. 6 Kasım 2011 tarihinde cami olarak ibadete açılarak hizmete sunulmuştur"dedi.

Profesyonel bisikletçilerden oluşan 30 kişilik ekip, 22 Temmuz 2017 Cumartesi sabah saat 08:00’da İznik Ayasofya Camii önünden start vererek İstanbul Ayasofya’ya pedal çevireceklerini belirtti. Bisikletçiler, 23 Temmuz’da İstanbul’da olacak ve serginin açılışını yapacak.