"Ayasofya acilen camiye çevrilmeli"

Tarihçi Murat Bardakçı, CNNTürk'te katıldığı canlı yayında Türk Sanat Tarihi konusuna değindi. Türkiye'de Türk müziği icrasının çok kötü olduğunu ifade eden Bardakçı tartışmaya neden olacak açıklamalarda bulundu.

Zeki Müren'in Türkçesinin kötü olduğunu ifade eden Bardakçı "Böyle Türkçe mi olur ya" diye sordu.

"TÜRK MÜZİĞİNİN CANINA OKUDU"

Bardakçı şu ifadeleri kullandı; "Türk müziğinin canına okuyan isimlerden biridir benim için Zeki Müren. Türkçesi kötüdür. Rrr diye böyle Türkçe mi olur? Bazı harflerin üzerine Rrr diye basacaksın... Yani Türkçesi kötüdür.

ZEKİ MÜREN: AMERİKANVARİ STAR

Popüler sanatçıyla klasik sanatçıyı karıştırmayın. Zeki Müren 1950 sonrası Amerikanvari star kavramının bir örneğidir Türkiye'de. Bunda sanat aramayın stardır o.."

AYASOFYA MÜZE SINIFINDAN ÇIKARILMALI

Ayasofya'nın acil olarak müze sınıfından çıkarılıp cami olarak kullanılmaya başlanması gerektiğini söyleyen Bardakçı, bu durumun nedenini de İslamiyet'teki kılıç hakkı olarak açıkladı.

Ayasofya'nın İstanbul'un fethinin sembolü olduğunu dile getiren Bardakçı bu nedenle cami olarak ibadete açılması gerektiğini belirtti.

"WİKİPEDİA'NIN KAPATILMASINA SEVİNDİM"

Türkiye'de kapatılması tartışmalara neden olan Wikipedia hakkında da konuşan Bardakçı, internet sitesinin kapanmasına sevindiğini söyledi.

Wikipedia'nın bir bilgi çöplüğü olduğunu iddia eden Murat Bardakçı başta kendi ailevi bilgileri olmak üzere, Wikipedai'daki bir çok konuda yanlış bilgi yazılı olduğunu dile getirdi.

ESENLER'DE KURULACAK OLAN MÜZE

Mehmet Çebi'nin de katıldığı programda değinilen bir başka konu ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyüğü olacak" ve Esenler'e kurulacak olan müzeydi.

FİKİR BABASI MEHMET ÇEBİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına kadar Esenler'de büyük bir müze yapılması düşünülüyor. Bitirildiğinde dünyada en büyük kapalı alana sahip ve en çok eser sergilenen müze olacak.

Müzelerimizin depolarında milyonlarca eşya var. Çoğu sergilenemiyor. Yapılacak yeni ve modern bir müze bu eserlerin günışığına çıkmasını sağlayacak.

Müzenin fikir babası Türk hattına yeni bir yol çizen ve kendisi de bizzat bir müze sahibi olan Mehmet Çebi. Mehmet Çebi, senelerden beri Türkiye'ye böyle bir eser kazandırılması için uğraşıyor.

"3 MİLYON METREKARE PARK"

Konu ile ilgili programda da konuşan Çebi, "Dünyanın en büyük müzesi diyoruz. Yeri de belli imar planına da işlendi. 3 milyon metrekare bir park yapılıyor. Etrafına da 75 bin konut yapılacak. Esenler'e bağlı bir yer.. Müze de bu parkın içinde olacak.." diye konuştu.