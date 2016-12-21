'Ayakta donan tilki' haberine yalanlama!

Bayburt'ta ayakta donmuş tilki görüntüleri köyün muhtarı sayesinde gün yüzüne çıktı. Çamdere Köyü Muhtarı Muharrem Karabulut, tilkinin soğuktan donmadığını belirterek, "Tilki yaban hayvanları tarafından boğulmuş" dedi.

T24'ün aktardığı habere göre, ölmüş hayvan üzerinden eğlendiklerini belirten Karabulut, "Bizde kar üzerine 'eğlence amaçlı' öylece diktik. Köydeki bazı vatandaşlarda fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bayburt'un Çamdere köyünde köy sakinleri sabahın erken saatlerinde köyün alt tarafında bir tilki fark etti. Hareketsiz duran tilkinin yanına vardıklarında gerçek ortaya çıktı. Tilkinin ayakta donduğunu sanan Çamdere köylüleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. ​Bayburtnethaber'den Murat Söylemez'in haberine göre, köy sakinleri ilk kez böyle bir görüntüye tanık olduklarını söylediler. Yerelde çıkan haber daha sonra ulusal basında da gündem oldu.