Ayakta donan tilki bakın aslında neymiş

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Bayburt'ta aşırı soğuklar nedeniyle tilkinin ayakta donarak telef olduğu haberi mizansen çıktı.

KÖYLÜLER ŞAŞKINA DÖNMÜŞTÜ

Kentte yayın yapan bayburtnethaber'in sitesinde, Bayburt'un Çamdere köyünde bir tilkinin donmuş halde bulunduğu şeklinde bir haber yer aldı. Görüntülü habere göre, tilkinin ayakta donduğunu anlayan Çamdere köylüleri ilk kez böyle bir görüntüye tanık olduklarını söylediler.

MUHTAR GERÇEĞİ AÇIKLADI

Yaşanan gelişmelerden sonra haberin gerçeği yansıtmadığını belirten Çamdere Köyü Muhtarı Muharrem Karabulut, tilkinin yaban hayvanları tarafından boğulduğunu, kendilerini de kar üzerine diktiklerini söyledi. Karabulut, "Köydeki bazı vatandaşlarda fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı" dedi.