Ayaklarınızı buzlu suda bekletirseniz...
Ayakları buzlu suda bekletmenin bu faydalarını biliyor musunuz?04 Ağustos 2017 Cuma 21:24
Soğuk suyun sağlığınıza ve zihinsel durumunuza nasıl faydalı olabileceğini biliyor musunuz?
1-Depresyonla mücadele: Soğuk suyun depresif duygular üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bilinmektedir.
2-Kas ağrısını giderir: Ağrıyan kasları hafifletmenin en iyi yollarından biri onları soğuk veya buzlu suya batırmaktır.
3-Daha parlak saç oluşturur: Duş aldığınızda her zaman soğuk su kullanarak saçınıza ekstra parlaklık katabilirsiniz.
4-Bağışıklık sistemini güçlendirir: Hava altında olduğunuzda sıcak bir duş almak gerçekten yatıştırıcı görünebilir. Ancak birçoğu soğuk suyun aslında bağışıklık sistemi için daha faydalı olabileceğini bildirmektedir.
5-Cilt sağlığını iyileştirir: Cildinizin daha derli toplu olmasını sağlar.
6-Kan dolaşımı artırır: Dolaşımı iyileştirmenin harika bir yoludur.
7-Yağları azaltır: Birçok çalışma soğuk suyun aslında kilo vermeyi teşvik etmeye yardımcı olduğunu gösterdi.