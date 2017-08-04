Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ayaklarınızı buzlu suda bekletirseniz...

Ayakları buzlu suda bekletmenin bu faydalarını biliyor musunuz?

04 Ağustos 2017 Cuma 21:24
Ayaklarınızı buzlu suda bekletirseniz...

Soğuk suyun sağlığınıza ve zihinsel durumunuza nasıl faydalı olabileceğini biliyor musunuz?

1-Depresyonla mücadele: Soğuk suyun depresif duygular üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bilinmektedir.

2-Kas ağrısını giderir: Ağrıyan kasları hafifletmenin en iyi yollarından biri onları soğuk veya buzlu suya batırmaktır.

3-Daha parlak saç oluşturur: Duş aldığınızda her zaman soğuk su kullanarak saçınıza ekstra parlaklık katabilirsiniz.

4-Bağışıklık sistemini güçlendirir: Hava altında olduğunuzda sıcak bir duş almak gerçekten yatıştırıcı görünebilir. Ancak birçoğu soğuk suyun aslında bağışıklık sistemi için daha faydalı olabileceğini bildirmektedir.

5-Cilt sağlığını iyileştirir: Cildinizin daha derli toplu olmasını sağlar.

6-Kan dolaşımı artırır: Dolaşımı iyileştirmenin harika bir yoludur.

7-Yağları azaltır: Birçok çalışma soğuk suyun aslında kilo vermeyi teşvik etmeye yardımcı olduğunu gösterdi.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 21:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sünnet namazların önemi nedir? Namazların sadece farzlarını kılmak yeterli midir?
    1. Sünnet namazların önemi nedir?..
    2. "Yaptırımlardan AB ve Alman Hükümeti..
    3. Ukrayna: Rusya bunu hak etti
    4. Bu amel Kur'an'da 200 yerde zikrediliyor
    5. Cumhuriyet yazarından şaşırtan destek:..
    6. Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerji..
    7. Elazığ'da yük treni raydan çıktı
    8. Metroda müzisyene saldırı kurgu çıktı
    9. Rusya'yı sarsan olay!
    10. KPSS ÖABT sonuçları açıklandı
    11. Ayaklarınızı buzlu suda bekletirseniz...
    12. Alman bakanın 'Erdoğan' mektubu ortaya..
    13. Denize yıldırımın düşme anı
    14. 65 FETÖ'cü tutuklandı
    15. Anlaştılar! İşte Emre Mor'un yeni takımı
    16. Ağustos ayının bu meyvelerini tanıyor..
    17. Terörist İsrail geçen ay bakın kaç..
    18. Celal Güngör'den tuhaf yorum:..
    19. Libya'da bombalı saldırı
    20. Akın Öztürk'ten eksik itiraf: Darbe..
    Hayrettin Karaman'dan çok tartışılacak sigara çıkışı!
    Hayrettin Karaman'dan çok tartışılacak sigara çıkışı!
    Erdoğan'dan sürpriz! Cuma namazında ibadete açacak
    Erdoğan'dan sürpriz! Cuma namazında ibadete açacak
    ABD askerleri pusuya düşürülünce ağladı!
    ABD askerleri pusuya düşürülünce ağladı!
    Haydar Baş: Mustafa Kemal hem seyyid hem de...
    Haydar Baş: Mustafa Kemal hem seyyid hem de...