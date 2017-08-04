Ayaklarınızı buzlu suda bekletirseniz...

Soğuk suyun sağlığınıza ve zihinsel durumunuza nasıl faydalı olabileceğini biliyor musunuz?

1-Depresyonla mücadele: Soğuk suyun depresif duygular üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bilinmektedir.

2-Kas ağrısını giderir: Ağrıyan kasları hafifletmenin en iyi yollarından biri onları soğuk veya buzlu suya batırmaktır.

3-Daha parlak saç oluşturur: Duş aldığınızda her zaman soğuk su kullanarak saçınıza ekstra parlaklık katabilirsiniz.

4-Bağışıklık sistemini güçlendirir: Hava altında olduğunuzda sıcak bir duş almak gerçekten yatıştırıcı görünebilir. Ancak birçoğu soğuk suyun aslında bağışıklık sistemi için daha faydalı olabileceğini bildirmektedir.

5-Cilt sağlığını iyileştirir: Cildinizin daha derli toplu olmasını sağlar.

6-Kan dolaşımı artırır: Dolaşımı iyileştirmenin harika bir yoludur.

7-Yağları azaltır: Birçok çalışma soğuk suyun aslında kilo vermeyi teşvik etmeye yardımcı olduğunu gösterdi.