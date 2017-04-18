Bütün gün ayakkabı içinde kalan ayaklar ister istemez yıpranır ve topukları sertleşir. Bu sorunlardan kurtulmak için evinizdeki birkaç malzemeden yardım alabilirsiniz.

İşte ayakları yumuşatan muhteşem karışım:

Malzemeler

5 yemek kaşığı karbonat

Dilediğiniz duş jeli

Birkaç damla esansiyel yağ ( lavanta, portakal, limon vb...)

Uygulama

Ayaklarınızı sıcağa yakın ılık suda 5 dakika bekletin. Daha sonra bir kabın içinde malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Hazırladığınız karışımı ayaklarınıza masaj yaparak uygulayın. Eğer ayaklarınızda pürüz varsa karışımı sürerken fırça yada ponza taşından yardım alabilirsiniz.

10-15 dakika bekledikten sonra ayaklarınızı ılık suyla yıkayarak nemlendirici sürün. Karbonat ayaklarınızı yumuşatırken, kökü kokulardan kurtulmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda mantar ve enfeksiyon gibi durumlardan da kurtarır.

Ayaklarınızdaki yumuşamayı iki hafta içinde görebilirsiniz.

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