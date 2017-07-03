Ayaklardaki şişlikler neden oluşur? Bazan ayaklar şişer, yürüyemez hale geliriz. Peki hangi nedenler etkili olur? 03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:41
Ayak şişkinliği günlük hayatı olumsuz etkiler. Şişen bir ayakla yürümek son derece zordur. Şişkinliğin yanı sıra ayaklarınızda ciddi ağrılar da varsa vakit kaybetmeden hastanenin yolunu tutmalısınız. İşte ayak şişkinliğinin sebepleri;
Ödem
Vücut bazı durumlarda su tutar. Ödem nedeniyle bacaklarda, kollarda ve ayaklarda şişlikler meydana gelir.
Hasar
Bileğinizi burktuğunuzda ya da şiddetli bir şekilde düştükten sonra ayağınızda morarma ve şişlik meydana geldiyse dikkat edin. Bu durumlarda şişen ayaklar kırığın habercisi olabilir.
Gebelik
Gebelik döneminde en sık görülen şeydir; ayaklardaki şişkinlik. Hamilelik döneminde anne adayının vücudu daha çok su tutar. Ayak şişliği genellikle akşam saatlerinde artar. Şişlik beraberinde ağrı da getirebilir. Böyle bir durum yaşıyorsanız, ayaklarınızı yüksek bir yere kaldırın ve dinlenin. Ama ağrılar çekilmez boyuttaysa doktorunuza başvurmanızda fayda var.
Karaciğer hastalığı
Ayak şişmeleri kimi zaman karaciğer hastalığının sonucunda ortaya çıkar.
Böbrek hastalıkları
Böbrek hastalıkları da ayaklarda şişmelere sebep olabilir.
Sıcak hava
Sıcak havalar ayakların şişmelerini tetikler.
Kalp hastalıkları
Kalp hastalıkları da ayak şişmesine neden olabilir.
Ortopedik sorunlar
Ortopedik sorunlar ayak şişkinliklerini tetikler.