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Ayaklardaki şişlikler neden oluşur?

Bazan ayaklar şişer, yürüyemez hale geliriz. Peki hangi nedenler etkili olur?

03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:41
Ayaklardaki şişlikler neden oluşur?

Ayak şişkinliği günlük hayatı olumsuz etkiler. Şişen bir ayakla yürümek son derece zordur. Şişkinliğin yanı sıra ayaklarınızda ciddi ağrılar da varsa vakit kaybetmeden hastanenin yolunu tutmalısınız. İşte ayak şişkinliğinin sebepleri;

Ödem

Vücut bazı durumlarda su tutar. Ödem nedeniyle bacaklarda, kollarda ve ayaklarda şişlikler meydana gelir. 

Hasar

Bileğinizi burktuğunuzda ya da şiddetli bir şekilde düştükten sonra ayağınızda morarma ve şişlik meydana geldiyse dikkat edin. Bu durumlarda şişen ayaklar kırığın habercisi olabilir. 

Gebelik

Gebelik döneminde en sık görülen şeydir; ayaklardaki şişkinlik. Hamilelik döneminde anne adayının vücudu daha çok su tutar. Ayak şişliği genellikle akşam saatlerinde artar. Şişlik beraberinde ağrı da getirebilir. Böyle bir durum yaşıyorsanız, ayaklarınızı yüksek bir yere kaldırın ve dinlenin. Ama ağrılar çekilmez boyuttaysa doktorunuza başvurmanızda fayda var.

Karaciğer hastalığı

Ayak şişmeleri kimi zaman karaciğer hastalığının sonucunda ortaya çıkar. 

Böbrek hastalıkları

Böbrek hastalıkları da ayaklarda şişmelere sebep olabilir.

Sıcak hava

Sıcak havalar ayakların şişmelerini tetikler. 

Kalp hastalıkları

Kalp hastalıkları da ayak şişmesine neden olabilir.

Ortopedik sorunlar 

Ortopedik sorunlar ayak şişkinliklerini tetikler.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:41
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  4. ayakta ödem
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  6. karaciğer hastalıkları
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  8. kalp hastalıkları
  9. gebelik
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