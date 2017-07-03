Ayaklardaki şişlikler neden oluşur?

Gebelik döneminde en sık görülen şeydir; ayaklardaki şişkinlik. Hamilelik döneminde anne adayının vücudu daha çok su tutar. Ayak şişliği genellikle akşam saatlerinde artar. Şişlik beraberinde ağrı da getirebilir. Böyle bir durum yaşıyorsanız, ayaklarınızı yüksek bir yere kaldırın ve dinlenin. Ama ağrılar çekilmez boyuttaysa doktorunuza başvurmanızda fayda var.