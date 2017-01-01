Ayaklardaki hangi sorun, hangi hastalığın habercisi?

Ayaklarınız her zaman soğuk ya da kaşınıyor mu? Tırnaklarınızın renginde farklılıklar mı var? Peki bu sorunların neye işaret olduğunu biliyor musunuz?

Ayaklardaki kaşınma, soğuma, uyuşma, Ağrı veya renk değişiklikleri gibi belirtiler önemli bir soruna işaret ediyor olabilir.

Peki hangi belirti neye işaret?

Soğuk ayaklar

"Ayağı soğuk” birçok insan için mecazi anlamda kullanılır. Ciddi bir neden olmadığı halde soğuk ayaklara ve ayak parmaklarına sahip olmak zayıf kan dolaşımının işaretidir. Sigara içmek ya da sigara nedeni ile zayıf akciğerlere sahip olmak kandaki oksijen seviyesini azaltır.

Atardamar çevresi rahatsızlığı ve diğer türlü kalp rahatsızlıkları atardamarınızın daralmasına ve vücuttaki kanın dolaşması için yeterli alan kalmamasına yol açar. El ve ayak gibi uzantılar zayıf dolaşımdan en kolay etkilenen yerlerdir, bu da kendini soğuk hissettirerek gösterir. Eğer sizin de ayaklarınız hep soğuk ya da uyuşuksa doktorunuza başvurarak altında herhangi tıbbi bir problem olup olmadığını öğrenmelisiniz.

Kaşınan ayaklar

Dikkat dağıtıcı ve rahatsız edici olsa da kaşınan ayak normalde ciddi bir sağlık sorununun işareti değildir. Kaşınan, kabuklanan derinin suçlusu ayak mantarıdır. Bu tip enfeksiyonlar nemli ortamlarda gelişir, genelde parmakların arasında ve dar ayakkabı giydiği için ayağı terleyen insanlarda başlar. Ayak mantarı bulaşıcı olsa da mantar önleyici ilaçlarla kolaylıkla tedavi edilebilir. Bazı durumlarda kaşınan ayak, bir alerjinin veya sedef hastalığının belirtisi olabilir. Doktorunuza danışmanızda fayda var.

Ciltteki renk bozukluğu

İsilik ya da ayak mantarı gibi mantar hastalıkları döküntülü, kızarmış bir deriye sebep olur ancak başka birçok şey ayaktaki renk bozulmasının nedeni olabilir. Raynaud fenomeni olarak bilinen durumda, stres ya da soğuğa bir tepkime olarak ciltte farklı renk tonları oluşur. Raynaud fenomeni örneğinde, damarların daralması sonucu kan dolaşımı zorlaşır ve etkilenmiş bölge beyazlaşmaya başlar.

Bölge soğur ya da hissizleşmeye başlar ve sonunda renk maviye dönerek kan dolaşımı daha fazla kısıtlanır. Dolaşım düzelmeye başlayınca cildiniz önce kırmızıya ve sonra normal rengine dönmeye başlar. Raynaud fenomeni altta yatan bir hastalık olmadan da görülür. Ancak bazı durumlarda bu, eklem iltihabı ya da deri tüberkülozuna (lupus) işaret ediyor olabilir.

Şiş ayaklar

Çoğu insan hayatlarının bir bölümünde ayaklarında şişlik yaşar. Sıklıkla bu şişkinlik fazla ayakta durmak, dar ayakkabı giymek, uzun bir uçak yolculuğuna çıkmak ya da ayak bileğini incitmek gibi sebeplerden ortaya çıkar. Ancak şişkinlik birkaç günden fazla sürüyorsa bu, çok daha ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir.

Kalp yetmezliği, böbrek rahatsızlığı, diyabet için kullanılan ilaçların bir yan etkisi ya da yüksek kan basıncı gibi rahatsızlıkların bir sonucu olarak kan gibi sıvılar bacaklarınızda toplanarak şişmeye neden olabilir. Ayrıca osteoartrit ya da eklem iltihabı gibi iltihapların sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Ayak şişkinliğini göğüs ağrısı, zor nefes alma ya da baş dönmesi gibi semptomlar da izliyorsa bu, kan pıhtılaşmasının ya da ciddi bir kalp rahatsızlığının nedeni olabilir ve acilen doktorunuza danışmanız gerekir.

Sararmış tırnaklar

Tıpkı vücudunuzdaki diğer bölgeler gibi, ayak tırnaklarınızdaki renk bozulması da bir şeylerin yolunda olmadığının işareti sayılabilir. Ayak mantarından kaynaklanan enfeksiyon genellikle parmak ucunuzdaki küçük sarı bir noktayla başlar. Mantarlar karanlık, sıcak ve nemli ortamlarda yetişir yani ayak tırnağının alt kısmı bunun için mükemmel bir ortamdır. Eğer fark edilmez veya tedavi edilmezse, bu renk bozulması tırnağa daha derinden sıçrayarak diğer tırnakları da etkiler. Çok ufak bir ağrı ve kozmetik hasarın dışında, tırnak enfeksiyonları önemli bir sağlık sorununa ortam hazırlamaz. Ancak eğer diyabetseniz, kontrol edilmemiş bir mantar enfeksiyonu ayağınızdaki kan dolaşımına zarar vererek daha ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.

Beyaz tırnaklar

Tırnaklardaki beyaz renkli renk bozulmaları, bir sağlık sorununun olmazsa olmaz işareti değildir. Tırnaklardaki çizgi şeklinde veya tamamen beyazlık, tırnak dibinden başlayıp tırnak uzadıkça yukarı çıkan ve çoğu insanda görülen durumdur. Genel kanı bu beyaz lekelerin vitamin eksikliğinden kaynaklandığı ve zararsız olduğu yönündedir. Ancak tırnağınızın dibindeki o beyaz leke daha önemli bir sorunun habercisi olabilir. Tırnağınızın tırnak yatağından ayrılmasına neden olabilecek bir yaralanma da kendisini beyaz bir çizgi şeklinde gösterebilir. Ayrıca bazı mantar enfeksiyonları da ilk olarak kendisini tırnak dibindeki beyaz lekeler şeklinde gösterir. Kontrol ettirilmezse bu lekeler tırnağın geri kalanına da sıçrayarak ileri düzeyde bir renk bozulmasına ve tırnağın etten ayrılmasına neden olabilir.