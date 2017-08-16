Ayakkabılar da akıllanıyor! Tek tuşla...

Akıllı telefon, akıllı saat, akıllı evlerden sonra, "akıllı ayakkabılar" da günümüz dijital dünyasına girdi. Amerikalı girişim firması ShiftWear tarafından tasarlanan akıllı ayakkabılar, dijital ekranıyla akıllı telefonları aratmıyor.

Telefona yüklenen uygulama aracılığıyla desen ve renk dükkanındaki istenilen desen seçilebiliyor. Özel tasarım kaplamasıyla akıllı ayakkabı seçilen deseni hareket halindeyken ayakkabıya yansıtıyor. Su geçirmez özelliğe sahip ayakkabı kablosuz şarj edilebilirken, atılan adımları enerjiye çevirerek de şarj edilebiliyor.

Her adımda rengini ve desenini değiştirme özelliğine de sahip akıllı ayakkabılar 2017 yılı sonunda 250 dolardan satışa sunulacak.