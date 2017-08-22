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Ayakkabıcıların bayram yoğunluğu başladı

İstanbuldaki ayakkabı imalatçıları, Kurban Bayramının yaklaşmasıyla siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor

22 Ağustos 2017 Salı 16:22
Ayakkabıcıların bayram yoğunluğu başladı

Davutpaşada ayakkabı imalatı yapan İbrahim Ağıralioğlu, bayram öncesinde ayakkabı siparişlerinin fazla olduğu anlattı.

Siparişleri teslim etmek için çalışma saatlerini artırdıklarını belirten Ağıralioğlu, durgun olan piyasanın bayramla hareketlendiğini söyledi.

Ağıralioğlu, bayram yoğunluğunun iki hafta önce başladığını ifade ederek, "Sabah erken saatte siparişleri yetiştirmek için başlıyor, akşam geç saatlere kadar çalışıyoruz. Okulların da açılma dönemine yaklaşılması piyasayı daha iyi yapacaktır." dedi.

Merterde ayakkabı imalatçılığı yapan Ahmet Can da bayram öncesi yoğunluğun kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Can, "Allaha şükür yoğunluktan memnunuz. Bayram zamanları hep böyle yoğunluk oluyor. Bazen durgun olan piyasa böyle dönemlerde bize nefes aldırıyor. Siparişlerimiz oldukça fazla ve gece gündüz çalışarak yetiştirmeye çalışıyoruz. değerlendirmesini yaptı.

Gedikpaşadaki imalatçı Nihat Gürkan da bayram siparişleri için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirerek, Siparişlerin yetişmesi için yoğun çalışıyoruz. Ayakkabı esnafı olarak bu yoğunluktan memnunuz. dedi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 16:22
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