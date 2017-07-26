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Ayakkabı izinden katilin izine ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta 2 gün önce arazide cesedi bulunan kişinin katil zanlısına ayakkabı izinden yola çıkılarak ulaşıldı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:06
Ayakkabı izinden katilin izine ulaşıldı

Onikisubat ilçesine bağlı Bulutoğlu Mahallesi'nde iki gün önce hayvan otlatmaya çıkan Mehmet Kuru'nun (45) cesedi, arazide bulundu. Yapılan incelemede silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen Kuru ile ilgili cinayeti araştıran ekipler, olay mahallinde ayakkabı izi buldu.

Ekiplerin çalışması sırasında lise öğrencisi M.B. (17) polis merkezine giderek cinayeti kendisinin işlediğini belirtti. Yapılan sorgusunda çelişki tespit edilince soruşturmayı derinleştiren ekipler, olay yerindeki ayakkabı iziyle M.B'nin amcası Ahmet B'nin (31) ayakkabı izinin eşleştiğini tespit etti.

Şüpheli Ahmet B'nin evinde yapılan aramada poşet içerisinde bulunan ruhsatsız tabancanın da olayda kullanıldığı belirlendi. 

Yapılan sorgu ve bulunan deliller ışığında olayın zanlısı Ahmet B. (31) ile yeğeni gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:06
  1. Kahramanmaraş katil zanlısı
  2. katil zanlısına ayakkabı izinde
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