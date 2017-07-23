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Ayakkabı fuarını 4 günde 20 bin kişi ziyaret etti

Gaziantep’te bu yıl 25. kez düzenlenen Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı (GAPSHOES) 4 günde 20 bin ziyaretçiyi ağırladı.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:42
Ayakkabı fuarını 4 günde 20 bin kişi ziyaret etti

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 19-22 Temmuz tarihlerinde düzenlenen GAPSHOES Kış Fuarı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu destekleriyle, Akort Fuarcılık tarafından organize edildi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Deniz Köken, KOSGEB İl Müdürü Sadık Gözek, Akort Fuarcılık Genel Müdürü Hülya Akkaya ile diğer davetlilerin katılımıyla 19 Temmuz Çarşamba günü resmi açılışı yapılan fuar ayakkabı, terlik ve saraciye sektöründe lider konumda bulunuyor. Fuarda, ayakkabı üreticileri erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet, askeri ayakkabısı, terlik üreticileri, saraciye üreticileri, ayakkabı yan sanayi üreticileri, taban, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, deri üreticileri büyükbaş, kösele, suni deri üreticileri, ayakkabı makinesi üreticileri, kesim, monte hazır taban, dikim, finisaj, ürün grupları yer aldı.

22 ülkeden 20 bin ziyaretçi

Fuar bu yıl başta Irak ve Suriye’den olmak üzere; Cezayir, Hollanda, Rusya, Yunanistan, Filistin, Hong Kong, Suudi Arabistan, Ürdün, Tunus, Lübnan, Makedonya, İsrail, Tacikistan, Çin, Ukrayna, Afganistan, İran, Libya ve Romanya ve yurtiçinden 20 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Ayakkabı ve terlik sektörünün Türkiye’deki en önemli buluşma adresi olan GAPSHOES Fuarı’na Gaziantep, Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Konya, Samsun, Sinop ve Şanlıurfa’nın yanı sıra,Çin’den toplam 135 firma 350 markayla katıldı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:42
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Irak
  4. Suriye
  5. Afganistan
  6. Şanlıurfa
  7. Samsun
  8. Kayseri
  9. Konya
  10. Gaziantep
  11. İran
  12. Ankara
  13. Sinop
  14. Rusya
  15. Ukrayna
  16. Adana
  17. Fatma Şahin
  18. Rıdvan Fadıloğlu
  19. Çin
  20. Hong Kong
  21. Lübnan
  22. Çarşamba
  23. Yunanistan
  24. Cezayir
  25. İsrail
  26. Organize Sanayi Bölgesi
  27. Tacikistan
  28. Hollanda
  29. Romanya
  30. Ab
  31. Makedonya
  32. Ürdün
  33. Arabistan
  34. Libya
  35. Mehmet Şimşek
  36. Tunus
  37. Filistin
  38. Ulus
  39. Şehitkamil
  40. Abdulkadir Konukoğlu
  41. Sani Konukoğlu
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