Ayakkabı fuarını 4 günde 20 bin kişi ziyaret etti

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 19-22 Temmuz tarihlerinde düzenlenen GAPSHOES Kış Fuarı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu destekleriyle, Akort Fuarcılık tarafından organize edildi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Deniz Köken, KOSGEB İl Müdürü Sadık Gözek, Akort Fuarcılık Genel Müdürü Hülya Akkaya ile diğer davetlilerin katılımıyla 19 Temmuz Çarşamba günü resmi açılışı yapılan fuar ayakkabı, terlik ve saraciye sektöründe lider konumda bulunuyor. Fuarda, ayakkabı üreticileri erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet, askeri ayakkabısı, terlik üreticileri, saraciye üreticileri, ayakkabı yan sanayi üreticileri, taban, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, deri üreticileri büyükbaş, kösele, suni deri üreticileri, ayakkabı makinesi üreticileri, kesim, monte hazır taban, dikim, finisaj, ürün grupları yer aldı.

22 ülkeden 20 bin ziyaretçi

Fuar bu yıl başta Irak ve Suriye’den olmak üzere; Cezayir, Hollanda, Rusya, Yunanistan, Filistin, Hong Kong, Suudi Arabistan, Ürdün, Tunus, Lübnan, Makedonya, İsrail, Tacikistan, Çin, Ukrayna, Afganistan, İran, Libya ve Romanya ve yurtiçinden 20 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Ayakkabı ve terlik sektörünün Türkiye’deki en önemli buluşma adresi olan GAPSHOES Fuarı’na Gaziantep, Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Konya, Samsun, Sinop ve Şanlıurfa’nın yanı sıra,Çin’den toplam 135 firma 350 markayla katıldı.