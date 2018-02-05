Ayakkabı alırken nelere dikkat edilmeli?

Gündelik yaşamda çoğu zaman şıklığına aldandığımız ayakkabılar, ileride ciddi sorunlara sebebiyet verebiliyor. Psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklara neden olan ayakkabıların seçinde birden çok kriter var. Fizik Tedavi uzmanı Dr. Medine Uslu, çok uzun topuklu ayakkabılar kadar hiç topuğu olmayan düz ayakkabıların da zararlı olduğunu aktardı.

Uslu, “Topuk yüksekliğinin 3-4 cm’den yüksek olmasına dikkat edilmeli. Yüksek topuklar, ağırlığın daha fazla ayak tarafından taşınması demektir. Babet denilen alçak topuklu ayakkabılar yüksek topukluların aksine ayağa binen yükü topuğa kaydırarak burada yüklenmeye neden olmaktadır. Bu tür ayakkabılar ayağı yanlardan çok iyi kavrayamadığı için ayak ön yüzünde yer alan bağlarda aşırı yüklenmeyle ayak ağrılarına neden olur.” diye konuştu.

Ayak hareketlerine izin verecek esnek ayakkabıların tercihinin önemli olduğunu kaydeden Medine Uslu, “Sert ayakkabılar ayaklarda şekil bozukluklarına ve nasırlara neden olabilir. Bundan dolayı esneklik önemlidir. Terin buharlaşmasına izin veren gerçek deriler tercih edilerek sentetik maddelerden yapılmış ayakkabılardan da uzak durulmalıdır. Fakat sentetik ayakkabıdan başka bir tercih yoksa onda da hava geçirgenliği önemlidir. Yarım ya da bir numara büyük ayakkabı alınmalı.” dedi.

Uzm. Dr. Uslu, üç tip ayak şekli olduğunu ifade ederek ortopedik rahatsızlıklar nedeniyle ayak yapınız normal olmayanların ortopedi doktoruna danışarak özel ayakkabılar almaları gerektiğini söyledi.