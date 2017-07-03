Ayak mantarından bu formülle kurtulun!
Bir çok kişinin başına bela olan ayak mantarına bu formül çok iyi gelecek. Bu formülü uyguladıktan sonra farkı göreceksiniz.03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:22
Ayaklarınız sürekli kaşınıyor, ağrıyorsa ve ayaklarınızda mantar varsa bu doğal çözüm ayaklarınıza iyi gelecek. Hem ayaklarınızdaki ölü deriler gider hem de tırnaklarınız ve ayaklarınız güzelleşir, mantarlardan eser kalmaz.
MALZEMELER
1 litre ılık su
1 adet yaş maya
YAPILIŞI
1 litre su ile yaş mayayı karıştırıp ezin ve 30 dakika bekletin.
Bir hafta günaşırı kullanın, sonucu göreceksiniz.