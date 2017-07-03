Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ayak mantarından bu formülle kurtulun!

Bir çok kişinin başına bela olan ayak mantarına bu formül çok iyi gelecek. Bu formülü uyguladıktan sonra farkı göreceksiniz.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:22
Ayak mantarından bu formülle kurtulun!

Ayaklarınız sürekli kaşınıyor, ağrıyorsa ve ayaklarınızda mantar varsa bu doğal çözüm ayaklarınıza iyi gelecek. Hem ayaklarınızdaki ölü deriler gider hem de tırnaklarınız ve ayaklarınız güzelleşir, mantarlardan eser kalmaz.

MALZEMELER

1 litre ılık su

1 adet yaş maya

YAPILIŞI

1 litre su ile yaş mayayı karıştırıp ezin ve 30 dakika bekletin.

Bir hafta günaşırı kullanın, sonucu göreceksiniz.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:22
  1. Ayak mantarı
  2. ayak mantarına doğal çözüm
  3. ayak mantarına kesin çözüm
  4. ayak mantarından nasıl kurtulurum
  5. ayak mantarı tedavisi
  6. mantar tedavisi
  7. mantara doğal çözüm
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı
    1. Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı
    2. Saç dökülmesi nasıl önlenir?
    3. Teröristlerden geriye iz bırakılmadı!
    4. Trump'tan tuhaf Katar açıklaması!
    5. Kıyamet korkusundan bakın ne yaptı!
    6. Türkiye ile yeni kriz peşindeler! O..
    7. Kemalistlerin yeni şovmeni..
    8. Botoks etkisi yapan maske tarifi
    9. Şenol Güneş yönetime bildirdi!..
    10. Bu görüntüler Kuzey Kore liderini çok..
    11. Yürüyüşte dikkat çeken önlem!
    12. Ayak mantarından bu formülle kurtulun!
    13. Özel Harekat polisleri 'Allah' diyerek..
    14. Ruhani'den Türkiye'ye ağır suçlama!..
    15. Terörist mezarlarındaki örgüt..
    16. Körfez ülkelerinden yeni Katar kararı
    17. Tekrar başlatılıyor! Erdoğan da..
    18. Erdoğan'dan milli savaş gemisi için..
    19. Roket, Uzay'dan Dünya'ya geri vitesle..
    20. TSK PYD için düğmeye bastı
    "ABD ve İsrail’in savaşa girmesi kaçınılmaz"
    "ABD ve İsrail’in savaşa girmesi kaçınılmaz"
    FETÖ’yü ateşli bir şekilde savunan iş adamı fena kıvırdı
    FETÖ’yü ateşli bir şekilde savunan iş adamı fena kıvırdı
    90 şehidin sorumlusuydu öldürüldü!
    90 şehidin sorumlusuydu öldürüldü!
    ABD'den İran'a karşı görülmemiş eşkıyalık!
    ABD'den İran'a karşı görülmemiş eşkıyalık!