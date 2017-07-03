Ayak mantarından bu formülle kurtulun!

Ayaklarınız sürekli kaşınıyor, ağrıyorsa ve ayaklarınızda mantar varsa bu doğal çözüm ayaklarınıza iyi gelecek. Hem ayaklarınızdaki ölü deriler gider hem de tırnaklarınız ve ayaklarınız güzelleşir, mantarlardan eser kalmaz.



MALZEMELER



1 litre ılık su



1 adet yaş maya



YAPILIŞI



1 litre su ile yaş mayayı karıştırıp ezin ve 30 dakika bekletin.

Bir hafta günaşırı kullanın, sonucu göreceksiniz.