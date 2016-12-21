Cloudflare

Ayak kokusunu önlemek için...

Dermatoloji Uzmanı Dr. Neslihan Dönmez, ayak kokusuna karşı demlenmiş siyah çay ve sirkeli su tavsiyesinde bulundu.

Ayak kokusunu önlemek için...
Eklenme: 21 Aralık 2016, 23:17
Bu haber 1.922 kez okundu

Uzm. Dr. Dönmez, ayak kokusuna karşı çeşitli ilaçlar, spreyler ve ayağın hava almasını sağlayan ayakkabılar önerilirken, doğal yöntemlerle de bu sorunla başa çıkmanın mümkün olduğunu belirtti.

Ayakları demlenmiş siyah çayda bekletmek ve sirkeli suyla yıkamanın, kokunun engellenmesini sağladığını belirten Dönmez, siyah çay kürünün uygulanmasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Çayda bulunan tannik asit, bakterileri öldürmede son derecede etkilidir. Çay kürünü hazırlamak için, yarım litre suya iki poşet siyah çay ekleyin ve 15 dakika kaynatarak demleyin. Soğuyunca ayaklarınızı yarım saat bu suda bekletin. Siyah çay kürünü bir hafta boyunca her akşam uygulayın.”

Sirke doğal antibakteriyel

Sirkeli suyun da ayak kokusunu önleme özelliği bulunduğunu kaydeden Dr. Neslihan Dönmez, “Son yıllarda sirke, doğal antibakteriyel olarak kullanılmaya başlandı. Yapılan araştırmalar da sirkenin bakteri öldürmedeki etkisini ispatlıyor. Ayaklarınızı sirkeli suda kısa bir süre bekletmek ya da sirkeli su ile yıkamak, ayak kokusundan kurtulmanız için başvurabileceğiniz doğal yöntemler arasında sayılabilir” dedi.

Başka yöntemler de mevcut

Ayak kokusunun, terleyen ayaktaki bakterilerin bir çeşit gaz üretmesi nedeniyle meydana geldiğini vurgulayan Dönmez, kokunun giderilmesi için uygulanabilecek diğer yöntemleri şöyle sıraladı:

- Temizlik: Ayaklarınızı her gün yıkayın. Ayağınızı su dolu bir kapta bir süre bekleterek yıkamak ya da sabunlayarak yıkamak daha da iyi sonuç verecektir. Ayağınızı iyice kurulamanız çok önemlidir.

- Doğru Çorapları Seçmek: Ter çeken pamuklu ya da bazı ter çeken yün ya da özel örülmüş çoraplar teri emerek ayağınızın nefes almasını sağlayacaktır. Eğer çoraplarınız nemlenirse değiştirip temiz çoraplar giymelisiniz.

- Doğru Ayakkabı Seçimi: Eğer ayakkabılarınız olması gerekenden daha sıkı ise ayağınızı terletebilir. O yüzden rahat ayakkabılar giymeniz önemlidir. Plastik ayakkabılar daha çok kokuya sebep verebildiği için kaçınmakta yarar vardır.

- Ayakkabı Değiştirmek: Aynı ayakkabıyı giyerek farkında olmadan bakterilerin üremesi için nemli bir ortama sebebiyet verebilirsiniz. O yüzden farklı ayakkabılar giyerek, boşta kalan ayakkabınızın kurumasına fırsat vermeniz de işe yarayacaktır.

- Bakterileri Öldürmek: Ayakkabılarınızı güneşte bekleterek ya da antibakteriyel sprey sıkarak bakterileri yok edebilirsiniz. Ayrıca ayağınızı antibakteriyel sabun ile yıkayarak da aynı sonucu elde edebilirsiniz.

- Ayakkabıları Yıkamak: Birçok spor ayakkabısı ve ayakkabı türleri yıkamaya müsaittir. Hatta bazıları çamaşır makinesinde bile yıkanabilir. İyice kurutmak şartı ile bu şekilde ayakkabılarınızdaki kokuyu tamamen yok edebilirsiniz.

- Çıplak Ayakla Dolaşmak: Özellikle evinizin içinde, mümkünse balkon gibi güneş gören mekanlarda dolaşmak da işe yarayacaktır.

- Bunların hepsini yapıyorsanız ama hala ayak kokusunu önleyemiyorsanız, bir doktora görünmenizde yarar var.

 
Etiketlerneslihan dönmezayak kokususirkeantibakteriyelayak
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Günde 3 fincandan fazla kahve içmeyin!Günde 3 fincandan fazla kahve içmeyin!

Uzmanlar günde 3 fincandan daha fazla kahve içenleri reflü konusunda…

'Down şefler' projesi start aldı'Down şefler' projesi start aldı

İstanbul Down Sendromu Derneği, Tomurcuk Vakfı ve Aşçılar Federasyonu’nun işbirliği…

Sosyal medya psikolojinizi bozuyorSosyal medya psikolojinizi bozuyor

Modern çağın yeni sendromlarından sosyal medya bağımlılığı, her geçen gün…

Kadınlar kalp krizi geçirdiklerini fark etmiyorKadınlar kalp krizi geçirdiklerini fark etmiyor

Bilim insanları, kadınların özgül ağrı eşiklerinin yüksekliği sebebiyle kalp krizlerini…

Çift görmenin nedenleri nelerdir?Çift görmenin nedenleri nelerdir?

Görme ekseninin bozulması sonucu meydana gelen bu sorun, tedavi edilmedği…

Aşırı uykunun nedenleri nelerdir?Aşırı uykunun nedenleri nelerdir?

Aşırı uyku uyunması çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Peki bu…

Çıban sorununa bitkisel çözümler!Çıban sorununa bitkisel çözümler!

Stafilokok adı verilen bakterilerin kıl köklerine girerek burada iltihaplanmaya yol…

Çıkık nasıl tedavi edilir?Çıkık nasıl tedavi edilir?

Kazalar sonucu meydana gelen çıkıklar nasıl tedavi edilir? Detayları haberimizde!

Anne adaylarına kış uyarısı!Anne adaylarına kış uyarısı!

Türk Ebeler Derneği Genel Başkanı Karahan, "Gebeler, kapalı alanlarda gribal…