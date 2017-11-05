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Ayağına batan taş hayatını kararttı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 51 yaşındaki Fatma Kaşdaş'ın batan taş nedeniyle ayağında enfeksiyon oluştu.

05 Kasım 2017 Pazar 15:24
Ayağına batan taş hayatını kararttı

Derince'de oturan 1 çocuk annesi Fatma Kaşdaş, 15 yıl önce evinin bahçesinde sağ ayağına batan taş nedeniyle tedavi gördü. Fatma Kaşdaş'ın ayağında enfeksiyon oluştu. Geçen günlerde Fatma Kaşdaş'ın sağ bacağı diz altından kesildi. Fatma Kaşdaş şimdi tekrar yürüyebilmek için bacağına protez takılmasını bekleyerek, hayırseverlerden yardım istedi.

Yıllar önce evinin bahçesinde ayağına taş battığını söyleyen Fatma Kaşdaş, "Taş battıktan sonra orada bir mikrop oluştu. İzmir'de ameliyat oldum. Oğlumla beraber yaşıyordum, eşim beni hamileyken bıraktı. 15 sene o yarayla yaşadım. 2012 yılında Kocaeli'ye taşındım. Ameliyat oldum. Ameliyattan sonra enfeksiyon oluştu ve 3 kere daha ameliyat yapıldı. Bir de kas nakli yapıldı. Yara kocaman oldu. 'Kronik enfeksiyon hastasısınız. Bu ayağı kurtaracak hiçbir doktor yok. Maalesef kesmemiz lazım' dediler. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acilen ameliyata alındım. Diz altından kestiler. Hayat devam ediyor. Oğlum için yaşamalıyım. Kendim için yaşamalıyım" dedi.

Fatma Kaşdaş protez ayak alacak parası olmadığını belirterek, "Maddi durumum hiç olmadığı için protez ayak alacak param yok. Allah rızası için maddi destek verip protez ayağı takıp bir an önce hayatıma devam etmek istiyorum. Ayağa kalkmak istiyorum. Yatağa bağlı olmak istemiyorum. Çünkü hayat çok güzel. Bir an önce iyileşmek istiyorum. Pes etmeyeceğim. Bacağım diz altından kesildi. Daha yara taze. Bir an önce protez için ölçü almaları gerekiyor. Duyarlı insanlara sesleniyorum. Durumum olmadığı için bana yardımcı olsunlar. İnşallah yardım ederler. O günleri görmek istiyorum. Yatağa bağlı kalmak çok zor bir şey. Ama o ayağı takarsam yürüyeceğim. Kız kardeşim bakıyor bana. Oğlumu da üniversiteden alıp işe koymak zorunda kaldım. Çünkü paramız yok, maddi durumum yok" diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 15:24
  1. Derince
  2. Fatma Kaşdaş
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