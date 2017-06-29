Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kentte yangın olaylarının yanı sıra birçok kurtarma operasyonunun da baş aktörü haline geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in desteğiyle araç ve gereç bakımından tam donanımlı hale getirilen İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sıkışmalı trafik kazası, insan ve hayvan kurtarma vakaları gibi birçok olaya müdahalede bulunuyor. İtfaiye ekipleri kurtarma operasyonlarını kaska takılan kamera ile de kayıt altına alarak eğitim seminerlerinde doğru ve yanlış müdahaleleri değerlendirme imkanı buluyorlar.

"Ayağı plastik tabureye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı"

İtfaiye ekipleri tarafından kask kamerasıyla kayıt altına alınan görüntüler arasında ayağı plastik tabureye sıkışan çocuğun kurtarılması da yer aldı. Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesi Gez Mahallesinde geçtiğimiz yıl yaşanan olayda, ayağını plastik taburenin ortasında bulunan deliğe sıkıştıran çocuk acı içerisinde hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bunun üzerine ailesi itfaiyeyi arayarak yardım talebinde bulundu. 3 kişilik itfaiye ekibi, kontrollü bir şekilde tabureyi kırarak çocuğun ayağının sıkıştığı yerden kurtarılmasını sağladı.

Kurtarma operasyonunun çekilen görüntüsü eğitim seminerinde yer aldı.