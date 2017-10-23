Ayağı kırılan sporcuyu AFAD kurtardı

Sivas'ta motokros yaparken arazide düşerek ayağı kırılan sporcuyu Sivas Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri kurtardı.

Karşıyaka Mahallesi'nde bir grup ile motokros yapan 37 yaşındaki Vahap Çakmak, dengesini kaybedip Çerçi Deresi mevkisinde araziye savruldu.

Motokros yapan diğer sporcular, ayağında kırık bulunan Çakmak'ın kurtarılması için durumu AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdi. Arazinin dağlık ve engebeli olması nedeniyle arazi tipi kurtarma aracıyla bölgeye ulaşan AFAD ve sağlık ekipleri, Çakmak'ı yaklaşık 2 kilometre sedye ile taşıdı.

Daha sonra kurtarma aracıyla ambulansa getirilen ve sağ ayağında kırık bulunan Çakmak, Numune Hastanesine kaldırıldı.