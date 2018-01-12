Ayağı kırılan oğlunu el arabasıyla hastaneye götürdü

İHA-Ayağı kırılan bir çocuk, babası tarafından el arabasıyla hastaneye götürüldü. El arabasıyla Balıklıgöl Devlet Hastanesine getirilen çocuk, polikliniklerin olduğu kısma da yine el arabasında gitti. Ayağı alçıda olan çocuğun ise elindeki bir kağıdı okuduğu görüldü. Evleri yakında olduğu için hastaneye el arabasıyla gelen baba ve oğlunu gören vatandaşlar ise cep telefonuna sarılıp fotoğraflarını çekti.