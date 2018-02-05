'Ayağa kalkamaz' denilen hasta hayata böyle geri döndü

Niyazi Topal 2015 yılında bir trafik kazası geçirdi. 'Metrobüs cipi biçti' başlığıyla gazetelere haber olan genç adam 2 aya yakın yoğun bakımda kaldı ve beyninin sağ ve sol ön lobunun bir kısmı alındı. Bu süreçte ailesine durumunun çok kritik olduğu, yaşasa bile ayağa kalkma, kendi bakımını gerçekleştirme ve eski haline dönme umudunun olmadığı söylendi.

FONKSİYONLARINI GERİ KAZANDI, 2 AY ÖNCE DE ÇİFTİN ÇOCUKLARI DÜNYAYA GELDİ

2 ayın sonunda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda tedaviye alınan Topal, burada uygulanan, nöroplastisitesinin arttırılması (beyinde sağlam sinir hücrelerinin tomurcuklanarak ve bağlantıları artırılarak kapasitelerinin arttırılması) yöntemi ile sağlığına kavuştu.

O dönemde sinirli davranışlar, küfürlü konuşma, hafıza bozukluğu ve vücut fonksiyonlarını yerine getirememe gibi sorunları olan Topal, bu tedavi sonrası tüm fonksiyonlarını geri kazandı ve normal hayatına geri döndü.32 yaşındaki Topal’ın 2 ay önce de ilk çocuğu Elif dünyaya geldi.

"ÖLMÜŞ BEYİN HÜCRELERİ YENİLENMİYOR AMA KOMŞU BEYİN HÜCRELERİNİN KAPASİTESİ ARTTIRILIYOR"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz beyin hücrelerinin kendilerini yenileyemediğini ancak nöroplastisite ve nörojenez denilen bu tedavi yöntemiyle komşu beyin hücrelerinin işlevini kaybetmiş hücrelerin yerini devraldığını belirtti ve sözleri şöyle devam etti: "Ölen beyin hücresine komşu sağlam beyin hücresinin, ölen hücrenin kapasitesini devralması için birtakım tedaviler yapmak gerekiyor. Bu çok önemli bir olay çünkü bugüne kadar bütün hastalar kendi kaderlerine bırakılmış, düzelmez, düzelse bile eski hayatına geri dönemez düşüncesiyle takip edilmemiş ve tedavileri yarım kalmış. Oysa ki şu anda bu hastaların sağlam hücrelerinin aktivitesini iki kat, üç kat arttırarak ölen hücrelerin görevlerini devralmasını sağlayabileceğimiz bir çok tedavi yöntemi var. Bir hastanın sağlam hücresine nöroplastisite yapabilmemiz için yani o hücrenin kapasitesini iki üç kat artırarak ölen hücrelerin yerine görevi devralabilmeleri için üç farklı aşama var. Bunlardan bir tanesi, sağlam hücrenin kapasitesini artırmak için o hücrenin enerji ihtiyacını sağlamak ve onun aktivitesini artıracak şekilde besleyebilmek. İkincisi, bu hücrelerin enerji kapasitelerini arttırırken etraftaki dokuya zarar verilmemesi yani nöroproteksiyonun sağlanması gerekiyor. Nöroproteksiyon ile tüm nöronları da korumaya alıyoruz. Ayrıca bütün bunları koruma altına almak ve enerji ilaçlarını verebilmek için de damarları daha fazla beyne kan akışını sağlamayı hedefliyoruz. Bu 3 aşamalı bir tedavi sistemi. Hızlı bir yanıt almıyorsunuz ama birkaç ay içinde çok farklılık göstererek nörojenezi tekrar ortaya koymanız ve o hücrelerin görevlerini devralmalarını sağlamanız mümkün."

"AGRESİF HAREKETLERİ VARDI ŞİMDİ İHTİYAÇLARINI KENDİSİ GÖRÜYOR"

32 yaşındaki Niyazi Topal ise 29 yaşındayken geçirdiği kazayı hiç hatırlamazken sonrasında ise sadece 'çok sinirli' olduğunu hatırlıyor. Amcası Davut Topal ise yeğeninin geçirdiği zor günleri şöyle anlattı: "Dengesiz, agresif hareketleri vardı, yanına kimseyi sokmuyordu. Küfür ediyordu sürekli. Sağ kolu tutmuyordu. Daha önceki doktorları düzelmeyeceğini, düzelse dahi yatalak olacağını söylemişti. Babasını, annesini tanımıyordu. Ancak şimdi eski haline dönmek üzere ve birçok ihtiyacını kendisi görüyor."