Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ay-yıldız hasretini dindirecek girişim

Futbol yaşantısını 12 yıldır Almanya’da sürdüren Sümeyye Merdivan, milli formayı ilk kez 18-30 Temmuz’da düzenlenecek olan Deaflympics Olimpiyatları’nda giyecek.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:12
Ay-yıldız hasretini dindirecek girişim

Vatanından 3 bin kilometre uzakta, futbol yaşantısını devam ettiren Merdivan, Deaflympics 2017 ile eve dönüyor. 22 yaşındaki başarılı futbolcu, Olimpiyat şehri Samsun’da milli formayı giyecek. En büyük hayali Olimpiyatlar’da ay-yıldızlı formayı taşımak olan İşitme Engelli Kadın Futbol Milli Takımı oyuncusu Sümeyye Merdivan’ın 18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun’da düzenlenecek Deaflympics 2017 sayesinde, bu hayali gerçek olacak. Almanya’da doğup büyüyen ve çocukluğundan bu yana futbol aşkıyla yanıp tutuşan Sümeyye Merdivan, kendisi gibi futbolcu olan abisinin desteğiyle 14 yaşında profesyonel futbola adım attı. Sümeyye şimdi 22 yaşında ve Samsun’da sahaya çıkmak için gün sayıyor.

"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Memleket sevgisiyle dolup taşan Sümeyye, ay-yıldızlı formaya uzanan hikayesini anlatırken şu ifadelere yer verdi:

"Çocukluğumda sokaklarda futbol oynardım. Çok çalışıp profesyonel takımlarda yer aldım. Yorulduğum, düştüğüm zamanlar oldu ama ben asla pes etmedim. Hep ülkemi temsil etmenin, ay-yıldızlı formayı giyebilmenin hayalini kurdum. Samsun’da İşitme Engelliler Olimpiyatları’nın düzenleneceğini duyunca hemen harekete geçtim. Federasyon’dan hocalarıma ulaştım ve milli takım kampına davet edildim. Olimpiyatlar ve ay-yıldız bence Türk sporcunun en büyük hayali. Takım arkadaşlarım ve ben hayalimizi tüm dünyaya duyurmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:12
  1. Samsun
  2. Almanya
  3. Mem
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burak Yılmaz'dan Çinli oyuncuya şok hareket!
    1. Burak Yılmaz'dan Çinli oyuncuya şok..
    2. Tarlabaşı'na büyük operasyon!
    3. Abdüllatif Şener'den 'yürüyüş' kararı!
    4. FETÖ'den Kandil'e burs
    5. Bayramda acı bilanço: 51 ölü, 284..
    6. Canlı yayın yaparken kaza yaptılar!
    7. El Bab'da bayram namazı! Zekai Paşa da..
    8. Saadet'in HDP ziyaretinde şaşırtan..
    9. Bakan Nabi Avcı'yı yıkan haber
    10. Diyarbakır ayağa kalkmıştı! Eşgali..
    11. Karadeniz’deki PKK’lı teröristler ve..
    12. Duvarda asılı tüfek düşünce boynundan..
    13. Kahreden gerçek ortaya çıktı
    14. Askeri araç devrildi: 1 şehit!
    15. Bolu'da Kılıçdaroğlu'na soğuk duş!
    16. CHP sapkın yürüyüşü üzerine aldı
    17. En fazla saldırı onlara! Aralarında..
    18. Tatilciler erken dönüyor
    19. Alman Polisi, Türk ailenin bayramını..
    20. Üst geçitten atlamaya çalışan kız işte..
    Geçen yıl imam bırakmamıştı bu yıl cemaat çıkmadı
    Geçen yıl imam bırakmamıştı bu yıl cemaat çıkmadı
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…