Ay-yıldız hasretini dindirecek girişim

Vatanından 3 bin kilometre uzakta, futbol yaşantısını devam ettiren Merdivan, Deaflympics 2017 ile eve dönüyor. 22 yaşındaki başarılı futbolcu, Olimpiyat şehri Samsun’da milli formayı giyecek. En büyük hayali Olimpiyatlar’da ay-yıldızlı formayı taşımak olan İşitme Engelli Kadın Futbol Milli Takımı oyuncusu Sümeyye Merdivan’ın 18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun’da düzenlenecek Deaflympics 2017 sayesinde, bu hayali gerçek olacak. Almanya’da doğup büyüyen ve çocukluğundan bu yana futbol aşkıyla yanıp tutuşan Sümeyye Merdivan, kendisi gibi futbolcu olan abisinin desteğiyle 14 yaşında profesyonel futbola adım attı. Sümeyye şimdi 22 yaşında ve Samsun’da sahaya çıkmak için gün sayıyor.

"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Memleket sevgisiyle dolup taşan Sümeyye, ay-yıldızlı formaya uzanan hikayesini anlatırken şu ifadelere yer verdi:

"Çocukluğumda sokaklarda futbol oynardım. Çok çalışıp profesyonel takımlarda yer aldım. Yorulduğum, düştüğüm zamanlar oldu ama ben asla pes etmedim. Hep ülkemi temsil etmenin, ay-yıldızlı formayı giyebilmenin hayalini kurdum. Samsun’da İşitme Engelliler Olimpiyatları’nın düzenleneceğini duyunca hemen harekete geçtim. Federasyon’dan hocalarıma ulaştım ve milli takım kampına davet edildim. Olimpiyatlar ve ay-yıldız bence Türk sporcunun en büyük hayali. Takım arkadaşlarım ve ben hayalimizi tüm dünyaya duyurmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."