Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ay tozu açık artırma ile satacak

Ay'a ilk ayak basan insan Armstrong'un kullandığı torba, içindeki ay tozuyla birlikte satılacak.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:17
Ay tozu açık artırma ile satacak

Apollo 11'le Ay'a inen ilk insan olan Neil Armstrong'un kullandığı ve içinde Ay'dan örnekler bulunan torba, ABD'de açık artırmaya çıkarılıyor.

Ünlü müzayede firması Sotheby'in New York'taki uzay yolculuklarına dair eşyaların satılacağı açık artırmasında sergilenen torbaya, 2 milyon dolar ila 4 milyon dolar fiyat biçiliyor.

Astronot Armstrong'un 1969'da Ay'dan topladığı örnekleri koyduğu Beta kumaşı ve polyesterden yapılmış torba, hukuki bir mücadelenin de konusu olmuştu.

Söz konusu torba, daha önce yanlış tanımlanarak internet üzerinden yapılan açık artırmada satılmıştı. 20'ye 30 santimetre ebatlarındaki torbayı 2015'te 995 dolara satın alan Nancy Carlson, test için NASA'ya göndermişti.

Bunun üzerine NASA torbayı geri almak için dava açmıştı. NASA, torbanın Amerikan halkına ait olduğunu savunmuştu ancak federal mahkeme geçen aralık ayında torbanın Carlson'a ait olduğuna hükmetmişti.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:17
  1. Dünya
  2. Ay
  3. Neil Armstrong
  4. Apollo 11
  5. NASA
  6. uzay
  7. ay tozu
  8. açık artırma
  9. Nancy Carlson
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Banane Amerika'dan' demeden Kıbrıs'ın hakimi olamayız!
    1. 'Banane Amerika'dan' demeden Kıbrıs'ın..
    2. Doç. Dr. Özpolat: Kanser 50 yıl içinde..
    3. Muğla'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
    4. Bakanlar kurulu değişti tartışmalar..
    5. Kastamonu’da araçların camları..
    6. Mahkeme heyetine küfür eden FETÖ..
    7. Almaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için..
    8. RTÜK 5 televizyon kanalının lisansını..
    9. Boğulmak üzere olan yavru geyiği..
    10. Kurtulmuş: ABD'nin FETÖ'yü terör..
    11. Sahte kimlikle yakalanan savcıdan..
    12. Sow sürprizi! 2 gün içinde...
    13. Sahte kimlikle yakalanan savcı..
    14. Türk hava sahasından 18 saniyede bir..
    15. Galatasaray Beşiktaşlı futbolcunun..
    16. Suikast girişimi davasında ara karar..
    17. 'Amerika'nın artan üretimi enerji..
    18. Anne sütü almayan bebeklere dikkat
    19. Galatasaray'da kaleye eski Fenerbahçeli
    20. Rus yetkili Sergey Çemezov S-400'lerin..
    'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü
    'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
    Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
    Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
    Suudi Arabistan BAE ile birlikte Yemen'i vurdu!
    Suudi Arabistan BAE ile birlikte Yemen'i vurdu!