'Ay sonunda son şekli verilecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
(Torununa bakan büyükanneye maaş) Anne istihdama devam etsin, anneanne veya babaanne çocuğa baksın. Bu projeye ay sonunda son şeklini vereceğiz. 6-7 milyon TL'lik bir finansmanı var. Her yıl için 100 bin anne, 5-6 yıllık periyotta 500 bin aileyi ilgilendiriyor. Çıkan sonuçları 6 -7 ay sonra konuşacağız. Pilot uygulamayı göreceğiz.
(Kıdem tazminatı) Referandum sürecinden sonra daha sağlıklı güveniliri hhakaniyetli ve sürdürülebilir bir kıdem tazminatı fonunu ülkemize kazandıracağız.
(Esnaf fonu) Esnafın Ahilik Fonu tasarısı tamamlandı, Meclis'e gönderiyoruz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.