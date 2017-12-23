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Avusturya'nın Eğitim Bakanı başörtüsüne karşı

Avusturya'da kurulan yeni aşırı sağcı hükümetin Eğitim Bakanı Heinz Fassmann, seküler devletten yana olduğunu belirterek, öğretmenlerin başörtüsü takmamaları gerektiğini söyledi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:15
Avusturya'nın Eğitim Bakanı başörtüsüne karşı

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Kurier'e konuşan Fassmann, yeni dönemde anaokullarından üniversitelere kadar birçok alanda yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avusturya'da öğrencilerin tam anlamıyla okuma, yazma ve hesaplamayı öğrenmeden okullardan ayrılmalarına müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Fassmann, yeni hükümetin programında yer alan belli bir yaşa kadar eğitim zorunluluğu maddesinin önemine işaret etti.

Ülkeye yeni gelen yabancı öğrencilerin öncelikli olarak Almanca öğrenmesi gerektiğini kaydeden Fassmann, öğrencinin belli bir seviyeye eriştikten sonra, sadece yabancıların bulunduğu sınıflara değil karma sınıflara yerleştirilerek eğitim hayatını sürdürmesinin verimli olacağını anlattı.

Fassmann, okullarda başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin bir soruya, "Seküler devlete sempati besliyorum. Bence öğretmenler başörtüsü takmamalı, yalnız din ve özel okul öğretmenleri hariç." yanıtını verdi.

Öğrencilere ilişkin bir kıyafet tartışmasına girmek istemediğini belirten Fassmann, Avusturya'nın Fransa olmadığını, öğrencilere yönelik kıyafet düzenlemesi tartışmasına girmek istemediğini sözlerine ekledi.

Avusturya'da merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümeti geçen pazartesi günü yemin ederek göreve başlamıştı. Aşırı sağcı hükümetin ülkede yaşayan Müslümanlar başta olmak üzere yabancı ve sığınmacı karşıtı programı dikkati çekmişti.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 10:15
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