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Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı

Yüzde 50 hisse satışı için Austrian Post’la anlaştıkları öne sürülen Aras ailesi, Austuria Post’u kötü niyetle algı operasyonu yapmakla suçladı.

22 Ekim 2017 Pazar 11:44
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı

ARAS Kargo, Türkiye’nin en büyük lojistik firmalarından biri. Meral ve Celal Aras’ın 1979’da Ankara’da kurduğu küçük bir pazarlama şirketinden doğan Aras Kargo, bugün 12 bin kişinin çalıştığı 1 milyar TL’nin üzerinde değere sahip bir şirket. Aras Kargo, 2013’ten beri yabancı ortağı Austrian Post’la yaşadığı ve yılan hikayesine satış süreci ile kamuoyu gündeminde.

Austrian Post, sözleşmede yüzde 50 hisse satın alma opsiyonunu gerçekleştirmek istiyor. Evrim Aras ve annesi Meral Aras ise şirketin değerinin kötü niyetle düşürüldüğü iddiasıyla satışa karşı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 11:44
  1. ARAS Kargo
  2. Türkiye
  3. Austrian Post
  4. Austrian Post Denetim Kurulu Başkanı
  • alaettin alaettin 21 sa önce
    DÜRÜST ÇALIŞAN İŞ ADAMI ŞİRKET MİLLİ SERVET SAYILIRBURADA ÇALIŞANLAR İSTİHDAM İN BİR PARÇASI
  • Hafikli Hafikli 22 sa önce
    Aras yahudice muslumanlara olum demektir dolayisiyla bunlarda o yuzden avusturya yahudileriyle isbirligi yapmis olabilirler. Eyer oylseyse kilisdar idam edilsin deyilse her ihtimale karsi yine edilsin.
  • Mustafa Eryılmaz Mustafa Eryılmaz 23 sa önce
    Bizene.
  • yasin korkmazyasin korkmaz23 sa önce
    ....var sirketlerinizi hemen yabancilara satin palazlaninca. Ne ezik işinsanlarisiniz ya. O yuzden de ise yaramaz bir sirket. 1-2 gunde diger kargocularin tasidigi malzemeyi bunlar sansliysan en az 3 genelde 4-5 gunde tasiyorlar çanakkaleye. Nedeni de bu sehire direkt servis yok. Illa Bursaya gelecek malzeme istersen Balikesirden yolla. Bursada bekleyecek, transfer olacak, peri padisahinin kizi kurtulacak da cak cak. ....
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