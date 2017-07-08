Avusturyalı bakanın Müslümanlara kumpasına tepkiler

Avusturya'da Müslümanlara ait kreşleri kapattırmak için rapor hazırlatan, daha sonra raporun içeriğini siyasi amaçlarına göre değiştirten Kurz'a toplumun birçok kesiminden tepki yağıyor.

AA'nın haberine göre, Avusturya'da Müslümanlara ait anaokullar üzerine yapılan bir çalışmanın, Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz'un başında olduğu bakanlık çalışanları tarafından siyasi rant için manipüle edilerek değiştirilmesi, başta Avusturya'da yaşayan Müslümanlar olmak üzere toplumun faklı kesimlerinin tepkisini çekti.

Avusturya Halk Partisi (ÖVP) başkanlığına "ülkenin umudu" olarak getirilen 30 yaşındaki Kurz'un 15 Ekim'de yapılacak seçimlerde başbakan olabilmek için Müslümanları siyasi malzeme olarak kullanma girişimi, ülke siyasi tarihinin "en büyük skandalı" olarak yorumlanıyor.

Viyana Üniversitesinde Din Pedagojisi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Adnan Aslan'ın 2016'da hazırladığı İslami Kreşler Raporu'nun bazı kısımları, bu kurumları kapatmak isteyen Entegrasyon Bakanlığının çalışanları tarafından, Aslan'ın da bilgisi dahilinde değiştirildi.

Böylece, raporun ilk versiyonunda yer almayan ifadelerle toplum nazarında İslami anaokullarında "radikal İslamcı, ülkenin değerlerini benimsemeyen çocuklar yetiştiriliyor" algısı oluşturulmaya çalışıldı.

Raporda özellikle dil, evrensel değerler ve pedagojik eğitimin önemi gibi kısımların toplumda kaygıya neden olacak şekilde değiştirilmesi, ekim ayında yapılacak erken seçimde Müslümanlar üzerinden siyasi kampanya yürütülmek istendiği yorumlarına neden oldu.

Avusturya'nın önemli gazetelerinden Falter, salı günü, 2016'da akademisyen Adnan Aslan tarafından hazırlanan İslami Kreşler Raporu'nun bazı kısımlarının Entegrasyon Bakanlığı çalışanları tarafından, Bakan Kurz'un siyasi hedeflerine hizmet edecek şekilde değiştirildiğini ileri sürmüştü.

Müslümanlara ait anaokullarının kapatılması gerektiğini savunan Kurz, konuya ilişkin bir açıklama yapmazken, Aslan ise sosyal medya hesabı üzerinden çalışmasının arkasında olduğunu vurgulamıştı.