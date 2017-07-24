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Avusturyalı bakandan hadsiz 'Türkiye' çağrısı!

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz Avrupa Birliği'ne Türkiye ile ilişkilerde daha kararlı bir tutum sergileme çağrısı yaptı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:12
Avusturyalı bakandan hadsiz 'Türkiye' çağrısı!

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Alman vatandaşı Peter Steudtner gibi insan hakları aktivistlerinin ve Deniz Yücel gibi gazetecilerin Türkiye'de tutuklanmasının keyfi ve endişe verici olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin giderek Avrupa'dan uzaklaştığı yönündeki değerlendirmemin doğru olduğu her geçen gün daha fazla kanıtlanıyor" diyen Kurz bu nedenle Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türk hükümetine karşı söylemlerini sertleştirmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Kurz, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin tamamen durdurulması için çaba sarf etmeye devam edeceğinin de altını çizdi.

Steinmeier ZDF kanalına verdiği yaz söyleşisinde Alman hükümetinin geçen hafta Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırımları desteklediğini söylemişti.
Almanya Cumhurbaşkanı, mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "Yıllardır bu devlette kendisi ve partisi ile beraber çalışan kişiler ya takibata uğradı, ya hapiste ya da ağzını açamıyor. Bunu kabul edemeyiz" dedi. Steinmeier, Gabriel'in Almanya'daki Türklere hitaben yazdığı açık mektubu da memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

Gabriel, Bild gazetesinde cumartesi günü yayımlanan mektupta, Alman hükümetinin Türkiye'ye karşı takındığı sert tutumun gerekçesini anlatmış, Almanlar ve Türkler arasındaki dostluğu 'büyük bir hazine' olarak değerlendirmişti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:12
  1. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz
  2. Welt am Sonntag
  • m.km.k33 dk önce
    Musluman olmayan birileri bizim cumhurbaskanimizi elestriyorsa ve kendisi oz elestri yapamiyorsa arkadas biz bu ulkeyi elli senedir kapida bekletiyoriz. Ayip olmuyormu demiyorda cikmis neyden bshsediyor.batsin avrupa birliginiz.tererust bakicilari sizi
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