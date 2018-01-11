Avusturya'dan Türkiye açıklaması: Kırıldı

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Kurier gazetesine yaptığı açıklamada, Avusturya ve Türkiye arasında gerilen ilişkilere değinerek "çok porselen kırıldığını" ancak bunların tekrar onarılabileceğini ifade etti.

Ocak ayının sonunda Türkiye’ye yapacağı ziyaretin önemini vurgulayan Kneissl, “Yeni bir başlangıç yapılabileceğine inanıyorum. Diyalog teşvik edilmeli, diyalogsuz hiçbir şey ilerleyemez.” değerlendirmesinde bulundu.

Kneissl, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmelerinin gayet olumlu bir atmosferde geçtiğini belirterek Türkiye’ye seyahat etmeyi her zaman sevdiğini ve ziyaret gerçekleştirecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.