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Avusturya'dan skandal 15 Temmuz kararı

Avusturya skandal bir karara imza atarak Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin 15 Temmuz etkinliklerine katılmasına izin vermedi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:48
Avusturya'dan skandal 15 Temmuz kararı

Hollanda Hükümeti'nin Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in 15 Temmuz'da Hollanda'daki toplantıya katılmasını engellemesinin ardından skandal bir karar da Avusturya'da geldi.

Avusturya'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yapılacak bir anma etkinliğine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılmasına izin verilmediği bildirildi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcünün de konu ile alakalı "Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un Türk ekonomi bakanının ülkeye girişine izin vermediğini doğrulayabilirim" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:48
  1. avusturya
  2. Nihat Zeybekci
  • Vatansever Vatansever 29 dk önce
    Bizimkilerde iyi kullanıyor 15 Temmuz'u Siyaseti akıllı yapmaya başlamışız şükür
  • mehmet mehmet 1 sa önce
    HOLLANDA TÜRKİYEYİ DÜNYAYA KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ O KAFİRLİGİNİ SÖYLEDİGİ GİBİ YAPTI BİZ NE YAPTIK TEHDİT ETTİK ŞÖYLE YAPACAZ BÖYLE YAPACAZ DEDİK HİÇ BİRŞEY YAPMADIK ONLARDA AZDI
  • AviniAvini1 sa önce
    Yıllardır Türk vatandaşlarıayrımcılık ve aşaglama politikası yapan bu AB/ sayın bakanımıza bu engelleme dolayısıylakınıyorum AB'yi
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Adamlarin hezimet gununu ,siz orda ve gidip kutlamak istiyorsunuz!!adamlar daha 1 yildir hazmedemedi!!biraz zor cikarirlar..
  • Fatma Türkan TÜREDİFatma Türkan TÜREDİ1 sa önce
    Niye hiç şaşırmadım acaba.
  • BetoBeto1 sa önce
    Sebastian du kleiner Hitler..Kurzun "halkci" partisi FPÖ ile koalisyona sicak bakiyor..FPÖ irkci bir parti..!Nazi deyince hemen aglamaya basliyorlar bizim insan haklari savunuculari..hahaha..!Neo-Nazilersiniz,Irkcisiniz..insan düsmanisiniz..SCHEISS NAZI GESINDEL!!!
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