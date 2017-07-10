Avusturya'dan skandal 15 Temmuz kararı
Avusturya skandal bir karara imza atarak Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin 15 Temmuz etkinliklerine katılmasına izin vermedi.10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:48
Hollanda Hükümeti'nin Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in 15 Temmuz'da Hollanda'daki toplantıya katılmasını engellemesinin ardından skandal bir karar da Avusturya'da geldi.
Avusturya'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yapılacak bir anma etkinliğine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılmasına izin verilmediği bildirildi.
Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcünün de konu ile alakalı "Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un Türk ekonomi bakanının ülkeye girişine izin vermediğini doğrulayabilirim" ifadelerini kullandığı iddia edildi.