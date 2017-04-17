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Avusturya'dan 'referandum' açıklaması!

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz ve Avusturya medyası Türkiye’de yapılan cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi halk oylamasına büyük ilgi gösterdi. Evet sonucunu hazmedemeyen Kurz,'Referandum sonucu itibariyle bölünmüş bir ülke olarak üretti' saçmalığında bulundu.

Avusturya'dan 'referandum' açıklaması!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 09:59

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz halk oylamasında ‘’Evet’’ sonucun Twitter hesabından yorumladı. Kurz,"Referandum sonucu itibariyle bölünmüş bir ülke olarak üretti. AB’nin bu ülkeyle işbirliği gelecekte daha da karmaşık hal alacaktır.’’ hezeyanında bulundu.

Avusturya medyası Türkiye’de yapılan cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi halk oylamasına büyük ilgi gösterdi. Avusturya’daki önde gelen basın, yayın organları Türkiye’deki gelişmeleri düzenli bir şekilde takipçilerine aktardı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden sol eğilimli der Stadard da anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasına yönelik haberini “ Erdoğan az bir farkla anaysa referandumunu zafere taşıdı” başlığı ile okuyucularına aktardı.

Avusturya’nın önemli günlük gazetelerinden Avusturya gazetesi, “Erdoğan referandumu Türkiye’de kazandı.” başlığı ile okuyucularına halk oylaması sonucunu bildirdi.

Aşırı sağa yakınlığı ile bilinen Kronen gazetesi ise, “Erdoğan isteğini az bir farkla gerçekleştiriyor.” başlıklı haberi ile okuyucularına bildirdi.

Liber sağ söyleme yakın Kurier gazetesi, Türkiye’de yapılan halk oylamasına ilişkin sonuçları “Türkiye-Referandum: zafer az bir farkla mutlak güce” manşeti ile okuyucularına duyurdu.

 
Etiketleravusturya
HABER YORUMLARI
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ssseee

YAVRUM SEN BENI ANAMEYONG ÖNCE SÜNNET OL ERKERLER SINIFINA GIR SONRA ARTIK SÜBYANLARA DA DERS VERIYORUZ

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Kanuni

Tersi olsaydı ne diyecektin ? Yürü AB, hasta adamlığın ne kadar devam eder ? Kızgınım ama mutluyum. Hayırcılar nerede hile yaptılar diye düşünüyorum.

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kanuni sultan süleyman

lennnn sütoğlan sebastinn. helal olsun viyana kapılarına dayandığımız ülkenizin içinde yaşayan adam gibi adam olan milletimin verdiği evet kararlarına, helal olsun kardeşlerimin seni çılgına çeviren yüreklerine. helal olsun hepsine.

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hayret_bişey!

Bunlar da bir tuhaf yahu. Sonuçlar birbirine yakın çıktı Türkiye bölündü diyorlar.

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ağeyyy

Havlayınlan it soglarıııı

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tuğrul

MeeeMeeeeeMeeee!!! süt kuzusu oğlan, gavur tohumu. Bol bol hazmı kolaylaştırıcı ilaç almalısın !

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Fatma Türkan TÜREDİ

Ah küçüğüm sen sivilcelerine bir çözüm bul önce emi. Biraz büyü de gel. İnanmayan ne kadar büyür ise sen de ancak o kadar büyürsün işte. Şu sonuç öyle bir başarı ki!!! görebilene. Onun için de basiretli olmak gerek.

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Pandora

Haç lı.

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HALİL CİHANGİRDEMİRKAYA

ALMANYA 'NIN ARKA BAHCESIVEFİNO KÖPEKLERİ HAVLASIN DURSUN ..IT ÜRÜRBUİSTİKAMETLİKERVAN YÜRÜR.

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haan han

bunu bizi arkadan haneçerleyen mhp lilere okutun öğrensin köftiden milliyetçiler.haaa birde bu var bir homoseksüldir.avrupa liderleri dikkat edin artık beş para etmez insan nesline devrediliyor buda avrupanın çöküşünün en büyük delilidir.homoya bakın işi gücü bırakmış bizi eleştiriyor

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Şükürler olsun

Avusturyadiyor ki : Hav Hav Hav Hııır Hıııır Hıııır

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Cemal

Yav biz buradaoylarımızı seçim sandıklarınamı yoksa Avrupayamı koyuyoruz, diye düşümürken anladımki biz evet demekle bütün Türkiye ve İslam düşmanlarına koymuşuz. Verdiğimiz bu rahatsızlıktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum.

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AG

Ha......... ulan.Sen kendine bak.

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bam

Hadi len..Salatalık..!

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onur

irkcisinizbunu saklayamasiniz pislik

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Gurbetçi Berlin

İstediğini al kâfir senin ne dediğini umrumuzda değil La Galibe illallah

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