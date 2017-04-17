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Avusturya'dan referandum açıklaması!

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, anayasa referandumuna ilişkin açıklama yaptı.

Avusturya'dan referandum açıklaması!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 09:13

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz halk anayasa değişikliği referandumunda ''Evet'' çıkması ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kurz, "Referandum sonucu bölünmüş bir ülke üretti. AB'nin bu ülkeyle işbirliği gelecekte daha da karmaşık hal alacaktır.'' dedi.

Avusturya'daki önde gelen basın, yayın organları Türkiye'deki gelişmeleri düzenli bir şekilde takipçilerine aktardı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden sol eğilimli der Stadard da anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasına yönelik haberini "Erdoğan az bir farkla anayasa referandumunu zafere taşıdı" başlığı ile okuyucularına aktardı.

Avusturya'nın önemli günlük gazetelerinden Avusturya gazetesi, "Erdoğan referandumu Türkiye'de kazandı." başlığı ile okuyucularına halk oylaması sonucunu bildirdi.

Avusturya'nın önemli günlük gazetelerinden Avusturya gazetesi, "Erdoğan referandumu Türkiye'de kazandı." başlığı ile okuyucularına halk oylaması sonucunu bildirdi.

Aşırı sağa yakınlığı ile bilinen Kronen gazetesi ise, "Erdoğan isteğini az bir farkla gerçekleştiriyor." başlıklı haberi ile okuyucularına bildirdi.

Liber sağ söyleme yakın Kurier gazetesi, Türkiye'de yapılan halk oylamasına ilişkin sonuçları "Türkiye-Referandum: Zafer az bir farkla mutlak güce" manşeti ile okuyucularına duyurdu.

 
Etiketleravusturyareferandum16 NisanDÜNYA Haberleri
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Dermanbey

Ulan yavşak Sizde seçim yada Referendum olunca çıkan sonuçlar DEMOKRATİK oluyor bizde olunca BÖLÜNMÜŞ oluyor öylemi?hadi ordan KÖPEK...Bundan sonrası ilk iş AB ülkelerine Vize özelliklede siyasilere...

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