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Avusturya'da pole pozisyonu Bottas'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'sine Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:46
Avusturya'da pole pozisyonu Bottas'ın

Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Fin sürücü Bottas, 1.04.251'lik derecesiyle Formula 1 kariyerinde ikinci kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

Formula 1'de 4 kez (2010, 2011, 2012, 2013) dünya şampiyonluğu yaşayan Ferrari'nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel, 1.04.293'lük süresiyle ikinciliği elde etti.

Aracında vites değişikliğine gitmesi sebebiyle yarınki yarışa 5 sıra geriden başlama cezası verilen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 1.04.424 ile sıralama turlarını üçüncü tamamladı.

Şu ana kadar koşulan 8 yarışta, Avustralya, Bahreyn ve Monaco'da Vettel, Çin, Kanada ve İspanya'da Hamilton, Rusya'da Bottas ve Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:46
  1. Rusya
  2. Avustralya
  3. Çin
  4. Kanada
  5. Mercedes
  6. Lewis Hamilton
  7. Daniel Ricciardo
  8. Sebastian Vettel
  9. Ferrari
  10. Azerbaycan
  11. Avusturya
  12. İspanya
  13. Bahreyn
  14. Britanya
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