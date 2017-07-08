Avusturya'da pole pozisyonu Bottas'ın

Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Fin sürücü Bottas, 1.04.251'lik derecesiyle Formula 1 kariyerinde ikinci kez pole pozisyonunun sahibi oldu.



Formula 1'de 4 kez (2010, 2011, 2012, 2013) dünya şampiyonluğu yaşayan Ferrari'nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel, 1.04.293'lük süresiyle ikinciliği elde etti.

Aracında vites değişikliğine gitmesi sebebiyle yarınki yarışa 5 sıra geriden başlama cezası verilen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 1.04.424 ile sıralama turlarını üçüncü tamamladı.

Şu ana kadar koşulan 8 yarışta, Avustralya, Bahreyn ve Monaco'da Vettel, Çin, Kanada ve İspanya'da Hamilton, Rusya'da Bottas ve Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.

Kaynak: AA