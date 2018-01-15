Avusturya'da Müslümanlar korku içinde

Program, “Siyasi İslam” ve “İslamcı Aşırılık” üzerine yoğunlaştı.

Ancak, Avusturya’da son yıllarda sağ kanat saldırılarının dramatik bir şekilde artmasına rağmen, Aralık 2010’da başbakan adayı Sebastian Kurz tarafından yayınlanan belgede aşırı sağcılık ya da faşizm sözü yapılmadı.

Avusturya iç istihbarat servisine (BVT) göre, 2015 yılında sağ kanat aşırılıkçılığına ilişkin yaklaşık 1,690 davada bir yılda en yüksek sayıya ulaştı.

Kurz, geçtiğimiz Ekim ayında Avusturya’nın ulusal seçimlerini kazandı, aşırı sağ hükümeti olan batı Avrupa’daki tek ülke Avusturya’dır.

Avusturya Özgürlük Partisi (OVP), şu anda Heinz-Christian Strache liderliğindeki Naziler tarafından kurulan bir parti olan FPO ile koalisyon içinde ülkeyi önümüzdeki beş yıl boyunca yönetecek.

Koalisyon hükümetinin söylemi, Avusturyalı Müslümanları toplum için bir tehdit olarak düşünmesi endişe verici olarak görüldü.

Georgetown Üniversitesinde görevli Profesör Farid Hafez, hükümetin programında İslam’a odaklanmanın “Avusturya cumhuriyet tarihinde” benzeri görülmemiş bir nitelikte olduğunu söyledi.

Hafez “Bence önümüzdeki beş yılda göreceğimiz şey, Avusturya’da daha önce hiç görmediğimiz bir şey olacak” dedi.

‘SİYASAL İSLAM İLE MÜCADELE’

Pek çok Avusturyalı, “siyasi İslam” a sıklıkla değinilirken, açıkça tanımlanmadı ve gerçekte, hükümetin programında hedef alınan Avusturyalı Müslümanlar endişe içinde.

“Siyasal İslam ile Mücadele” başlığı altında koalisyon hükümeti, İslami anaokullarının ve İslami özel okulların “daha yakından izlenmesi” ve “yasal gereksinimlerin karşılanmadığı” durumlarda kapanış çağrısında bulundu.

Amaçlarından biri , özellikle eğitim alanında “dış etkiyi” ve “yurtdışı fonlamayı engellemek” olarak uygulamak.

Yasak sadece Müslümanlara uygulanacak; Raporda başka dini cemaat belirtilmedi.

Avusturya’nın isteği, Kuran’ın Almanca tercümesinin kullanılması ve Müslümanlar için kendilerini Kuran’ın belirli pasajlarından uzaklaştırmasını istedi.

Avusturya İslam Cemaati Başkanı İbrahim Olgun, “İslam’ın dini bir siyasi araç olmadığı ve Avusturya’daki egemen dinlerle eşit derecede ele alınması gerektiğinden, kesinlikle buna katılmıyoruz” dedi. “İslam, barışın yayılması ve herhangi bir devlet ya da toplum için hiçbir şekilde bir tehlike oluşturmadığı bir dindir” dedi.

BÜYÜYEN DİN DÜŞMANLIĞI

İslamofobi ve Müslüman karşıtı ırkçılık vakalarını belgeleyen bir örgüt olan Dokustelle’ye göre, Avusturya’daki Müslümanların sözlü ve fiziksel olarak istismarın arttığını belirtti.

2015 ve 2016 yılları arasındaki istatistiklere göre İslamofobik saldırılar yüzde 62 artarak 253 olaya kadar çıktı.

Yeni yıla damgasını vuran yeni bir örnekte, 2018 yılında doğan “İlk Viyana bebeği” olan Asel Tamga, İslamofobik ve ırkçı yorumlar dalgasına maruz kaldıktan sonra uluslararası manşetlerde yer buldu.

Annesinin kollarında başörtüsü takılmış bebeğin fotoğrafları Facebook sayfasında yer aldı.

“Beşik’teki bu çocuğun ölmesini umut ediyorum” gibi yorumlarla bombardımana tutuldu.

Dini azınlıkların korunması, hükümet programında bahsedilmekle birlikte, yalnızca “aşırı dinci ideolojilere (ör. Siyasal İslam” a karşı) korunması gereken “dinsel azınlıklara, özellikle de Hristiyan azınlıklara” karşı zulümle mücadele açısından gerekli.

Öte yandan, eğitimli Avusturyalı Müslüman kadınlar, Avusturya’nın yeni atanan Eğitim Bakanı Heinz Fassman’ın geçenlerde “öğretmenlerin başörtüsü takmamaları” gerektiğini belirttiği yerel bir gazeteye verdiği demeçten sonra, örtünün veya hicab’ın yasaklanmasından korkuyorlar.

“Kurz, 2011’de hükümet sekreteri olarak göreve başladığında Müslüman topluluk tarafından memnuniyetle karşılandı. Olumlu açıklamalar yapmış ve gerçekten paradigma alanında bir değişiklik getirmiş görünüyordu. Başörtüsü tartışmalarına karşıydı, Müslümanların Avusturya toplumunun olumlu bir parçası olduğunda ısrar etti, ancak birkaç yıl sonra dili ve siyaseti değişti” dedi.

Bununla birlikte, Avusturya’nın Linz kentinde bir caminin imamı olan Hüseyin Veladiç, İslamofobik söylemin bazı açılardan ters yönde etkileri olabileceğine inanıyor.

Aşırı sağın daha yaygın hale gelmesiyle birlikte İslam’ı öğrenmek için gayri-Müslim Avusturyalının camisini ziyaret ettiğini fark etti.

Veladziç “İslam’a ve Müslümanlara karşı saldırılar elbette ağır” “Ama aynı zamanda insanlar İslam’a da ilgi duyuyor insanlar kendilerine İslam nedir, gerçekten böyle mi?’ Diye sormaya başladılar.