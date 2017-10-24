Avusturya'da koalisyon görüşmeleri

Avusturya’da genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevi verilen Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile koalisyon görüşmelerine başlayacaklarını açıkladı.

Kurz, ÖVP genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, seçimin ardından hızlı bir şekilde parlamentoda sandalyesi bulunan partilerle görüşerek fikir alışverişinde bulunduğunu anlattı.

Sebastian Kurz, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Christian Kern ile yaptığı görüşmenin sonucunda merkez sağ ÖVP ve SPÖ koalisyonu kurulmasına ilişkin olumlu izlenim edinemediğini söyledi.

Aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache ile yaptığı görüşmenin gayet yapıcı geçtiğini belirten Kurz, merkez sağ ÖVP ve aşırı sağcı FPÖ’nün parti programlarının birçok açıdan örtüştüğünü, bazı konularda da ayrıştığını kaydetti.

Kurz, "Avusturya en hızlı şekilde hükümet kurulmasını ve parlamentoda ciddi bir çoğunluğa sahip istikrarlı bir hükümeti hak ediyor. Bu nedenle FPÖ Genel Başkanı Heinz-Christian Strache’yi hükümet görüşmeleri ve turkuaz (ÖVP)-mavi (FPÖ) koalisyon hazırlıkları için davet ettim.” dedi.

Kurulacak hükümetin verimli çalışabilmesi için önemli bulduğu konulara değinen Kurz, karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı bir çalışma prensibinin sağlanması gerektiğini ifade ederek vergilerin azaltılmasının ve hükümetin Avrupa Birliği (AB) yanlısı politikalar üretmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kurz, Avusturya'nın AB içinde aktif rol üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ülkede hükümet kurulma süresinin ortalama 60 gün olduğunu anımsatan Kurz, Noel’e kadar istikrarlı bir hükümet kurulması için çalışacaklarını sözlerine ekledi.