Avusturya yasaklamıştı! Bakan 'Hodri meydan' dedi

Zeybekci'nin Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Etkinliği'ne katılmak üzere bu ülkeye ziyarette bulunmasına "güvenlik" gerekçesiyle izin verilmemişti. Reuters'ın haberine göre, Nihat Zeybekci'nin bu ay içerisinde Avusturya'ya gideceğini açıkladı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Zeybekci’nin ikili görüşmelerde bulunmak üzere ülkelerine her zaman ziyarette bulunabileceği ancak topluma açık bir yerde yapacağı konuşmanın Avusturya’da düzen ve güvenliği tehlikeye sokabileceği ileri sürülmüştü.

"KATAR'IN İHTİYAÇLARINI GİDERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar Ekonomi Bakanı El Tani ile görüşmesinin öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin bugüne kadar 197 kargo uçağı, 16 TIR ve bir gemi ile Katar'ın günlük ihtiyaçlarını tedarik etti

Zeybekci, "Bundan sonra da Katar'ın günlük ya da uzun vadeli ihtiyaçların giderilmesine devam edeceğiz. Katarlı bakan ile yıl sonuna kadarki ve uzun vadeli ekonomik yol haritamızı görüşeceğiz." Ablukaya rağmen Katar'ın gerek deniz ve kara yolu ile ticareti hiç bir aksamaya uğramadan devam etmektedir" ifadesini kullandı.