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Avusturya, Türkiye ile 'yeni sayfa' arayışında

Avusturya'nın, Ankara ile ilişkilerin düzeltilmesine yönelik irade beyanı, son dönemde Avrupa ülkeleri ile Türkiye ilişkilerinde tanık olunan yüksek gerilimli atmosferin giderek dağılmasının bir başka örneği.

02 Şubat 2018 Cuma 18:49
Avusturya, Türkiye ile 'yeni sayfa' arayışında

Avustralya yayın kurumu ABC'de yayımlanan habere göre, federal hükümete ait çok ağır ve anahtarları bulunamayan iki dosya dolabı, başkent Canberra’daki eski hükümet malzemelerinin satışının yapıldığı dükkanda ikinci el olarak satıldı.

Ağır ve anahtarları olmayan dolapları ucuza alan ismi açıklanmayan kişi, matkapla delerek açtığı dolapların içinde yer alan çok gizli bakanlar kurulu tutanaklarından oluşan dosyaları fark edince ABC’ye ulaştırdı.

ABC’nin tutanaklarda yer alan, eski Başbakan Kevin Rudd döneminde 4 tesisatçının ölümüyle sonuçlanan, ücreti devlet tarafından ödenen evlerin çatılarına izolasyon döşenmesi ve eski Göç Bakanı Scott Morrison’un sığınmacılara verilecek koruma vizelerinin yavaşlatılması konusundaki talimatlarını haber olarak yayınlaması üzerine durum ortaya çıktı.

AVUSTRALYA GÜVENLİK İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ BELGELERE EL KOYDU

Avustralya iç politikasına yönelik gizli belgelerin yanı sıra ulusal güvenliği kapsayan çok gizli belgelerin de yer aldığı belirtilen dosyalara, Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü (ASIO) tarafından el konuldu. ABC’nin Canberra’daki ofisine gelen ASIO yetkilileri söz konusu dolaplardan çıkan belgeleri "müttefikleriyle ilişkileri konusunda çok gizli bilgilerin ortaya çıkması Avustralya'ya zarar verebilir" gerekçesiyle koruma altına aldı. El konulan bakanlar kurulu tutanaklarında, Avustralya'nın beş ayrı müttefikiyle yaptığı güvenlik ve istihbarat paylaşımına ilişkin bilgilerin yer aldığı öğrenildi.

MUHALEFET OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin önde gelen isimlerinden Chris Bowen, yaşanan durumun “inanılmaz derecede ciddi" olduğunu söyledi. Olaya tepki gösteren bağımsız Milletvekili Andrew Wilkie ise "Bu durum istihbarat ortaklarımıza ve müttefiklerimize şu sinyali gönderiyor: Bilgi paylaşımı ve istihbarat söz konusu olduğunda Avustralya güvenilir olmayabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başbakanlık ve Kabine Sekreteri Martin Parkinson, ulusal güvenliği tehdit eden belgelerin yayınlanmaması konusunda ABC ile anlaşmaya vardıklarını, dosyaların yanlışlıkla da olsa satılması ve yayın kuruluşuna ulaştırılması süreci hakkında, Avustralya federal polisi tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

[Avusturya ve Almanya iç siyaseti alanında uzmanlaşan Kazım Keskin halen Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora çalışmasına devam etmektedir]

 

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 18:49
  1. Sakarya Üniversitesi
  2. AVUSTRALYA
  3. Kevin Rudd
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