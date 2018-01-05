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Avusturya Türk bebeği konuşuyor... Doğar doğmaz...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen, Türk ailenin 'Asel bebeği' doğar doğmaz sosyal medyada ırkçıların hedefi oldu...

05 Ocak 2018 Cuma 11:26
Avusturya Türk bebeği konuşuyor... Doğar doğmaz...

Viyana'da yılbaşı gecesi 00.47'de dünyaya gelen, Alper ve Naime Tamgaç çiftinin bebeği Asel, 2018'in ilk bebeği olarak haberleştirilince ırkçılar harekete geçti.

Yeni yılın ilk bebeği haberleri, sosyal medyada Asel bebek ve ailesi için “Sıradaki terörist doğdu”, “Kadın kanser mi?”, “Neden başörtüsü takıyor?”, “Herhalde daha soğuk olamazdı”, “Ah gerçekten Viyanalı mı?" gibi ırkçı ve nefret içeren paylaşımlarla karşılanırken birçok sivil toplum kuruluşu, yeni doğmuş bir bebeği bile hedef alan ırkçılara tepki gösterdi.

Caritas Viyana Genel Sekreteri Klaus Schwertner, basına yaptığı açıklamada, böyle bir durumda kırmızı çizginin aşıldığını ifade ederek ırkçı ve
nefret içerikli sert bir dille kınadı.

Avusturya medyası yeni doğan bir bebek için bu denli ırkçı ve nefret içerikli söylemlerin çok rahat bir biçimde paylaşılmasının kabul edilemez olduğunu vurgularken ırkçı mesajlar nedeniyle aileye çok sayıda destek mesajının da iletildiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 11:26
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